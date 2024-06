El Jolgorio y la preocupante realidad

En pleno jolgorio por las celebraciones, festejos y vítores de los Morenistas porque ganaron la Presidencia de la República y la mayoría de las diputaciones junto con sus partidos aliados, está la otra realidad del país que no es de fiesta ni de celebraciones, al agravarse los problemas por lo que atravesamos. Uno de ellos es la salud, a pesar de que López Obrador lleva más de cinco años prometiendo que el servicio de salud en México será como el de Dinamarca, la realidad indica que solo fueron promesas populistas que nunca serán realidad, al menos en el gobierno de su 4T, situación que no ha entendido mucha gente que sigue esperanzada en que se cumplan los compromisos de AMLO, y se conforma con la pensión de los programas sociales que cada vez le alcanza para menos.

El rubro de la salud está en caos, los hospitales y los servicios médicos del gobierno federal sin medicamentos, ni material para las intervenciones quirúrgicas, las instalaciones de salud carentes de mantenimiento, sobresaturadas de pacientes que esperan ser atendidos entre un mundo de enfermos graves y sin esperanza. Recientemente se hizo una investigación sobre la mega farmacia de López Obrador, a la que él calificó como “ La farmacia más grande del mundo” la que tanto presumió como la solución a todos los problemas relacionados con el desabasto de medicamentos en el país , arrojándose los datos de que solo surte 2.7 recetas diarias y que al momento de su inauguración en diciembre pasado, solo contaba con el 0.9 por ciento de su capacidad de almacenamiento, es obvio que a la fecha ese porcentaje ha disminuido y además ni siquiera tiene personal exprofeso para el manejo de la misma ; el Universal publicó en marzo pasado, que le quitaron medicamentos al IMSS y al ISSSTE para colocarlos en los anaqueles de la fracasada mega farmacia del “bienestar”, también que reciben miles de llamadas, pero sin darles solución a las desesperadas peticiones para los enfermos.

\u0009Claudia Sheinbaum acaba de anunciar al nuevo secretario de salud, el Dr. David Kershenobich, quien cuenta con muy buen historial profesional y académico, no obstante tiene ochenta y un años, y por más que sea toda una eminencia en la materia, los años también pesan, y pueden ser un obstáculo para el buen desempeño de una Secretaría tan importante, y a la cuál le urgen cambios radicales para brindar mejor servicio, ya no el de “Dinamarca“, al menos el servicio de salud que operaba antes de que llegara López Obrador a la Presidencia. También se debe incrementar el presupuesto para la salud, pero sin una reforma fiscal eficiente y eficaz no habrá manera de que haya más recursos, y menos si se sigue derrochando el dinero a diestra y siniestra en programas sociales a la gente que no lo necesita o en obras faraónicas como en este sexenio, que han dejado más perjuicios que beneficios.

Gran responsabilidad tiene sobre sus hombros la virtual presidenta

El tiempo nos dirá si sus intenciones son para resolver los graves problemas de México, o si solo será la sombra de un presidente que quiere ser el poder tras el trono.





Abogada. Fundadora y presidenta de Mujeres Emprendedoras en Política, Acción Social y Cultural A. C. Integrante de la AECH.

