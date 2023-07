El Lamborjimmy

Hace apenas 2 semanas se hacía oficial la destitución de Diego Cocca como entrenador nacional, un hecho sin precedentes dadas las circunstancias que le dio por primera vez en bastantes años un hilo de esperanza a la selección azteca, pues en su lugar fue anunciado un estratega que tiene, por lo menos, la aprobación popular de medios y afición, principalmente por su logro medallista en los juegos olímpicos de Tokio: Jaime “Jimmy” Lozano. Y a pesar de que su nombramiento fue con el título de “interino” para esta Copa Oro, de inmediato se respiraron aires de optimismo.





El partido contra Honduras fue un festín total para la Selección Mexicana, independientemente de que el rival no presentó ningún tipo de dificultad, eran precisamente este tipo de partidos los que se le venían complicando a nuestra selección desde la etapa del Tata Martino, donde si bien se sacaban los resultados, el dominio nunca se veía reflejado en el marcador, eran victorias apretadas por uno o máximo dos goles. No fue el 4-0 en sí, sino lo que el 4-0 representaba. El Jimmy estaba listo para sus siguientes partidos.





Primero contra Haití, que, en teoría, presentaría un reto un poco más complicado y así lo fue. Un 3-1 final donde el dibujo táctico de Lozano incluso por momentos se vio más claro que ante Honduras. Y después contra Qatar, donde el famoso Lamborjimmy sufrió su primera abolladura hace unos cuantos días al caer derrotado 1-0. Si bien la derrota no afecta en lo más mínimo al liderato de grupo de la selección, son partidos que, por mera dignidad, no se deben perder nunca.





Desde luego que los jugadores cargan con su parte de responsabilidad tras este vergonzoso caso, sin embargo así como se le cargó la mano al Tata y Cocca cuando sufrieron resultados parecidos, de igual manera se le cargará a nuestro querido Jimmy. Pecó de confianza realizando seis modificaciones de acuerdo al 11 que le funcionó en el primer par de partidos, los cambios pudieron haberse hecho antes y el equipo simplemente nunca encontró reacción. El margen de error que tenía se lo ha gastado por completo en 90 minutos.





La Selección Mexicana tiene la maldición de Superman, pues dependiendo de su rival, es tan fuerte como debe de serlo en el momento y no más. Es tan capaz de perder contra Qatar en una Copa Oro como tan capaz de vencer a Alemania en una Copa del Mundo. Y así como lo importante ante Honduras fue la representación de la goleada más allá del resultado, así de importante es ganar esta Copa, no por su nivel de dificultad, ni por el prestigio que pueda dar, sino por la inyección positiva que esta puede significar rumbo al Mundial 2026. Sí, ya chocó una vez el Lamborjimmy, pero en este momento se le extiende la invitación a todos los que están leyendo esta columna, a abrocharse los cinturones… y no bajarse.





Mario Ramírez / @LaFutboliza