El legado de Don Eugenio

El día de hoy en el marco del 80 aniversario del ITESM se entrega el premio Eugenio Garza Sada, quien fue el fundador del Tec de Monterrey y como señala Asael Villanueva, portador de una filosofía de vida. Don Eugenio en su ideario Cuauhtémoc hacía una invitación a reconocer el trabajo de los integrantes de una empresa. Resaltaba los beneficios del trabajo y decía que debía disfrutarse más allá de sólo ser una fuente de ingresos. Don Eugenio creía que las empresas debían impulsar el desarrollo social, siendo la fundación del Tec de Monterrey una apuesta por transformar la sociedad desde la educación. El ideario Cuauhtémoc es un grupo de principios y conceptos personales escritos por don Eugenio que buscan trascender generando valor económico y social. Reconocer el mérito de los demás y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. Usurparse ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a quienes trabajan a las órdenes propias, sería un acto innoble, segaría una fuente de afecto e incapacitaría para comportarse como corresponde a un ejecutivo. Controlar el temperamento teniendo la capacidad para dirimir pacífica y razonablemente cualquier problema o situación por irritantes que sean las provocaciones que haya que tolerar. Quien sea incapaz de dominar sus propios impulsos y expresiones, no puede actuar como director de una empresa. El verdadero ejecutivo abdica del derecho a la ira. Nunca hacer burla ni de nada ni de nadie, evitar las bromas hirientes o de doble sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta un sarcasmo nunca cicatriza. Ser cortés no es protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren los gratos momentos de la compañía. Ser tolerante de las diversidades que puedan encontrarse en la raza, color, modales o educación o idiosincrasia de los demás. Ser puntual, quien no puede guardar sus citas muy pronto se constituirá en un estorbo. No ser vanidoso, un ejecutivo no puede exhibir arrogancia ni autocomplacencia. No alterar la verdad, lo que uno afirme debe hacerlo reflexionando y lo que prometa cumplirlo. Las verdades a medias pueden ocultar errores, pero por poco tiempo. Dejar que los demás se explayen, especialmente los colaboradores, hasta que lleguen al verdadero fondo del problema, aunque tenga que escuchárseles con paciencia durante una hora. Expresarse concisamente y con claridad. Depurar el vocabulario. Asegurarse de disfrutar el trabajo. Reconocer el enorme valor del trabajador manual. Pensar en el interés del negocio más que en el propio. Análisis por encima de la inspiración o la intuición, la dedicación al trabajo. Ser modesto. Todo el ideario de don Eugenio se puede resumir en la frase que plasmó: El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Hoy a más de 50 años de su partida el tiempo magnifica su legado y enaltece su memoria.