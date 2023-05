El lenguaje no verbal en el ámbito profesional y laboral 

El lenguaje no verbal desempeña un papel fundamental en nuestras interacciones diarias. Aunque a menudo nos centramos en las palabras que decimos, la forma en que nos comunicamos a través de gestos, expresiones faciales, posturas y tono de voz también transmite mensajes poderosos. En el ámbito profesional y laboral, el lenguaje no verbal puede ser un factor determinante para establecer relaciones efectivas, transmitir confianza y lograr el éxito en nuestras carreras.

La primera impresión cuenta, y el lenguaje no verbal es una parte integral de ella. Los estudios han demostrado que las personas forman juicios rápidos sobre nosotros en los primeros segundos de conocer a alguien, y gran parte de esa evaluación se basa en señales no verbales. Una postura erguida y una sonrisa genuina pueden transmitir confianza y competencia, mientras que una mirada evasiva o una actitud tensa pueden generar desconfianza.

El lenguaje corporal también puede influir en la percepción de autoridad y liderazgo. Los líderes efectivos son capaces de proyectar una presencia fuerte y segura a través de su postura, movimientos y contacto visual. La forma en que nos movemos y ocupamos el espacio puede reflejar nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Además, un lenguaje no verbal congruente con el mensaje verbal refuerza su impacto y credibilidad.

En el entorno laboral, el lenguaje no verbal es esencial para el trabajo en equipo y la colaboración efectiva. La capacidad de leer y responder a las señales no verbales de los demás puede mejorar la comunicación y reducir los conflictos. Por ejemplo, estar atento a los gestos de los colegas pueden ayudarnos a identificar si alguien está incómodo o en desacuerdo durante una reunión, lo que nos permite ajustar nuestro enfoque para abordar sus preocupaciones.

Además, el lenguaje no verbal es una herramienta valiosa para la negociación y el manejo de conflictos en el entorno profesional. La capacidad de leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los interlocutores puede proporcionar información sobre sus pensamientos y emociones ocultas. Esto puede permitirnos adaptar nuestra estrategia de negociación o enfoque de resolución de conflictos para lograr resultados más favorables.

Es importante destacar que el lenguaje no verbal no solo se aplica a las interacciones cara a cara, sino también a la comunicación virtual. A medida que el trabajo remoto se ha vuelto más común, las videoconferencias y las reuniones en línea han perdido en gran medida las reuniones presenciales. En este contexto, el lenguaje verbal no adquiere un nuevo nivel de importancia, ya que nuestras expresiones faciales, posturas y gestos pueden ser capturados por la cámara y transmitirse a los demás participantes. Es esencial ser consciente de cómo nos presentamos a través de una pantalla y adaptar nuestro lenguaje no verbal a esta modalidad de comunicación.

Eva Isabel Velázquez Murillo

