El libre mercado, un antídoto para la corrupción

Si el sistema legal es imparcial e independiente las personas cercanas al poder no podrán utilizar la posición dominante para extraer privilegios de la población, ni oprimir a personas vulnerables.

Si los aranceles son bajos y si los procedimientos aduanales son transparentes, ágiles, previsibles, los aduanales no tendrán la oportunidad de pedir sobornos. En un país comprometido con el libre comercio, no existe el contrabando ni mercados negros.

Si al abrir un negocio las regulaciones son transparentes, y no es costoso los individuos no tendrán necesidad de palancas, enchufes y los burócratas no tendrán la oportunidad para pedir sobornos para realizar trámites. Ni las empresas necesitarán pagar sobornos para poder operar.