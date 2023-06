El liderazgo local es prioridad

Hace unas semanas, hablábamos en este espacio del cambio que se había dado en esta época donde las grandes figuras poderosas de antes, que ocupaban toda una parafernalia para demostrar el poder, ya no podían actuar de esa manera. Antes, ese gran poderoso señalaba con un dedo a sus sucesores. Esto funcionaba a la perfección cuando vivíamos en esa dictadura perfecta, donde el control de medios y de sus opiniones era estricto. Una democracia dirigida donde pusieras a quien pusieras iba a ganar. Ya no es así.





En el 2000, el PAN logró que la democracia comenzará a ser una realidad logrando una alternancia que se esperaba desde hace muchos años. Se vivieron 12 años de festejos esperando un cambio radical que nunca llegó. Por supuesto que hubo muchas mejoras, creaciones, programas sociales, etc; todos ellos mejores que antes. Pero en el inconsciente colectivo se esperaba algo radical, que no era posible, pero que así se prometió.





El tema es que los partidos que en ese momento reinaban (PRI, PAN y PRD) nunca entendieron lo que significaba realmente el cambio democratico. Habían logrado hacer que las personas se unieran para quitar a un régimen pero la democracia significaba mucho más. Ahora las personas tendrían la posibilidad de evaluar entre un gobierno y otro, sabían que podían cambiar de partido en el gobierno cuando quisieran, los medios de comunicación podrían darle voz a otras corrientes, etc. Todo lo anterior, significaba una evolución del sistema de partidos donde los protagonistas serían los liderazgos personales que pudieran competir en las boletas electorales. Ya no bastaba con el poder del dinero o de una estructura para poder ganar, desde ese momento pesaban más los liderazgos. Esto lo hemos visto ya muchas veces donde candidatos con liderazgo real pero sin estructura o mucho dinero, se imponen ante un partido con estructura, dinero pero sin candidato líder.





El punto al que quiero llegar, es que desde ese momento la construcción de liderazgos pareciera que no existiera. Siguieron acostumbrados a esperar el dedazo y fueron muy pocas personas que realmente trabajaron territorio, sectores, gremios, causas, asociaciones, etc. Ahora vemos a los liderazgos reales ya mayores sin dejar de luchar, pero nunca hubo un relevo. Esa crisis ahora es mucho mayor. Muchas de las personas que están en puestos de elección popular son a causa de negociaciones entre grupos internos y no por un empuje social derivado de su liderazgo personal. No es malo esto, pero el problema es que una forma genera votos y la otra no. Hoy las personas que quieren sacar a MORENA, piden un liderazgo limpio, ciudadano, con causas, fuerza, empuje, etc; y tienen razón, el problema es que no hay. Literal la pregunta es ¿quién? Seguimos esperando que la solución venga desde lo nacional y, como paraguas, ayude en lo local.





Esa construcción de liderazgo debe ser desde lo local, desde las causas de comunidades, que posteriormente evolucione a lo nacional, no al contrario. En estas elecciones, para ganar, importará más la selección de candidatos a regidurías, diputaciones locales y federales, que la propia candidatura a la presidencia de la república. Necesitamos personas con liderazgo real en esas candidaturas.