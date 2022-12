El llamado “Plan B” y su “duro golpe” a la Democracia

Por: Salvador Carrejo

Aunque para muchos no nos sorprendió el resultado en el Senado, relativo a la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocido con el “Plan B” del presidente López Obrador, la realidad es que había una luz de esperanza de que un bloque de senadores de Morena estuviera a la altura de las circunstancias y decidiera por el bien de México y nuestra democracia, sin embargo, esto no ocurrió.

Sin duda, hay que reconocer como un triunfo ciudadano el haber evitado un daño mayor, al haber detenido el intento presidencial de una reforma constitucional del gran calado, gracias a la manifestación multitudinaria a lo largo y ancho del país el pasado 13 de noviembre, de ciudadanos informados y preocupados por el futuro de nuestra democracia.

No obstante, lo anterior no fue suficiente para hacerle entender al presidente y sus aliados políticos que en México no queremos regresar a los tiempos del partido único y del poder hegemónico. Lo ocurrido en el senado, sí representa un duro golpe para el orden democrático de México y nos coloca al menos tres décadas atrás de lo que ya habíamos logrado avanzar en esta materia.

Los argumentos son insostenibles, en tres décadas han sido tres partidos políticos distintos los que han logrado ganar la Presidencia de la República. A nivel local ha habido cientos de elecciones en las que, en la mayoría de los casos recientes, han triunfado partidos distintos al gobernante, haciendo de la alternancia en el poder una práctica común en nuestro país, cuando hace 30 años esto era impensable.

De 2018 para acá, ha sido precisamente Morena el partido político mayormente beneficiado por nuestro sistema democrático, sin embargo, ya instalado en el poder, hoy quiere mutilar a las instituciones que le garantizaron su acceso, para evitar que otros lo logren.

Muchos son los daños, por ejemplo, eliminar el PREP, un modelo matemático de precisión impresionante que nos permite conocer el resultado de una elección tan solo a unas cuantas horas después de cerradas las casillas, y que brinda certeza y evita en buena medida conflictos post electorales, carece de lógica elemental alguna.

Eliminar sanciones a candidatos que hacen campaña anticipada (sus corcholatas), dar vida artificial mediante transferencia de votos a partidos paleros como el Verde

Ecologista y el PT, penalizar la “difamación” al gobierno, eliminar el servicio profesional electoral (ejemplo a nivel internacional de profesionalismo apartidista), compactar áreas operativas del INE de una forma grotesca que claramente tienen la intención de complicar su operación, entre muchos otros absurdos son los contenidos de estas reformas que claramente pavimentan el camino para que el “Partido-Gobierno” lleve todas las ventajas posibles para ganar elecciones en el futuro.

Sin embargo, la batalla continúa, ya que llevaremos a cabo un detallado análisis de sus contenidos estudiando el fondo y las rutas jurídicas posibles, acompañando las acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales que sean interpuestas una vez termine el trámite correspondiente.

Nuestra respuesta es enérgica y firme: las leyes aprobadas representan un “Golpe a la Democracia”, ya que se ha alterado la estructura y operación del INE, los OPLES y el Tribunal Electoral y eso pone en riesgo elección de 2024 y debilita la democracia.