El mal ejemplo cunde

No cabe duda de que las declaraciones de odio, insulto, desprecio, coraje, rencor, que se presentan todas las mañanas en la Mañanera por parte del coordinador de campaña de Morena y que sigue viviendo como inquilino de Palacio Nacional y sin pagar renta, Andes Manuel López Obrador, declaraciones que cunden entre sus seguidores.

En días pasados hubo una manifestación frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, la cual se hizo para exigir que se repartieran los nuevos libros de texto de la 4T, que mediante amparo que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la gobernadora Maru Campos logró detener la entrega de este bodrio de adoctrinamiento socialista. Sin embargo, llevaron a muchos niños de entre 8 a 12 años, no sé con qué objeto, pero que el diputado local Óscar Castrejón, de Morena, les dio el megáfono a los niños para que le lanzaran insultos a Maru y porras a Claudia, suponemos que Sheinbaum, nada que ver con el tema, le gritaran pidiéndole que dejara la gubernatura y lindezas que un niño de esa edad lo único que está aprendiendo es a no respetar a sus mayores y a las autoridades, muy triste espectáculo y se supone que son los profesores. ¿En manos de ellos están nuestros niños?

El ejemplo cunde y todos los chairos tratan de imitarlo para quedar bien con el jefe de campaña de Morena, porque ya dejó la presidencia, que en realidad nunca la ocupó en estos cinco años, siempre siguió en campaña, sabiendo que su desgobierno, tarde que temprano se le iba a caer y entonces lo único que le ha preocupado es mantenerse vigente entre la gente, aunque sea con valentonadas de insultos a todo el que se atreve a pensar diferente a él, para infundir el miedo entre la población.

La Guardia Nacional la creó para protegerse él, cuando empiecen en grande las protestas de su pésimo gobierno, ya que hasta ahorita no han servido para nada, pero tiene más de 110,000 elementos y cuarteles en todo el país.

Lo único salvable del mitin en contra de Maru Campos es que no pintarrajearon o trataron de incendiar el Palacio, como sucedió el 8 de marzo pasado, que parecen ser los mismos agitadores, ya que algunos acarreados los trajeron de fuera del estado.

Platicando con una amiga mía, me decía que los libros de texto estaban bien, que se notaba que yo no los había leído, le confesé que efectivamente no y me dio una liga, la cual no he visto, pero yo le creo más a periodistas y dirigentes de padres de familia, que al desgobierno, porque ¿Será realidad lo que está en esa liga?, porque yo me pregunto, ¿Por qué guardaron en secreto lo de los nuevos libros de texto? ¿Por qué se esperaron hasta el último minuto para distribuirlos? ¿Por qué no quisieron dar información de quién participó en su elaboración, cumpliendo con el artículo 3º de la ley de educación pública, que deben participar maestros, padres de familia y además van a mantener en secreto esa información por cinco años? ¿Qué esconden? Algo huele muy mal y cansados de tantas mentiras y engaños desde el púlpito mañanero (promedio de 65 diarios), yo ya no les creo nada.

El mal ejemplo cunde, desgraciadamente.