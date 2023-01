El manantial: Discurso de Howard Roark

Por Agustín Pérez Reynoso





La película El Manantial (1949)- https://archive.org/details/el-manantial -, obra de la filósofa y escritora rusa Ayn Rand, es un alegato contra los convencionalismos sociales, las ideas preconcebidas, los prejuicios y las mentes pusilánimes, que tan apreciados son para la élite gobernante de nuestro país. Juzgue por sí mismo la defensa del arquitecto Roark y pregúntese con quién se identifica:

“Hace millones de años un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente, fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos apoyados solamente en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores, lucharon contra sus contemporáneos… pero los hombres con visión de futuro salieron adelante.





Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron… Ellos odiaron el regalo que él ofrecía, su verdad era su único motivo, su trabajo era su única meta. Su trabajo, no el de los que se beneficiaran de él. Su creatividad, no el beneficio que de ella obtendrían otros… Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Seguía adelante sin tener en cuenta a los que estaban de acuerdo con él o a los que no. Con su integridad como única bandera… Sólo vivía para sí mismo. Y sólo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad.





Esa es la naturaleza de la creatividad, el hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado, su cerebro es su única arma. Pero la mente es un atributo del individuo, es inconcebible que exista un cerebro colectivo… La mente razonadora no puede… estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás, no puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones, el parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea.





El interés del creador es la conquista de la naturaleza, el interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna, trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria; el parásito busca poder, desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen… todos los grandes logros han surgido del trabajo independiente de mentes independientes y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición…





Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre: lo individual contra lo colectivo. [Nuestro país debería ser un lugar para ser] libre, para buscar su felicidad, para ganar y producir, no para ceder y renunciar. Para prosperar, no para morir de hambre. Para realizar, no para saquear. Para mantener como su propiedad más querida su sentido de valor personal y como su virtud más apreciada su respeto propio. Miren los resultados. Esto es lo que los colectivistas les están pidiendo que destruyan… Mis ideas son propiedad mía… no reconozco que nadie tenga derecho… a cualquier logro mío…





El mundo está padeciendo una orgía de auto-sacrificio… Defiendo por convicción el sagrado derecho que tiene el hombre de vivir con libertad de elección”. agusperezr@hotmail.com