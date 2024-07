El Mayo Zambada y el Chapito

El escándalo más grande del año sucedió esta semana en que fueron atrapados el verdadero jefe de jefes del Cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada y un hijo del Chapo Guzmán, quien ya se encuentra preso en Estados Unidos junto con su hijo Ovidio. Al gobierno mexicano no sólo no le notificaron que iban a atraparlos, no fueron ni enterados, dejándolos en el más grande de los ridículos ante la opinión pública mundial.

El Mayo Zambada se dice que era el que realmente mandaba en el Cártel de Sinaloa, que también se dice que es el cártel más grande del mundo, con presencia en 72 países en los cinco continentes, que maneja miles de millones de dólares al año, con una estructura muy bien formada y era precisamente El Mayo Zambada el que establecía sus relaciones con gobernadores, comandantes militares, candidatos y presidentes del la república, así que López Obrador debe estar temblando, con la declaración del fiscal general de los Estados Unidos, Merrick G. Garland, que el Mayo Zambada debe ser interrogado a fondo porque sabe mucho. Agárrense.

Recuerden que hace un par de años se corrió el rumor de que el Cártel de Sinaloa le había dado al entonces candidato a presidente López Obrador dos millones de dólares para su campaña y de ahí que AMLO estableciera la política de “Abrazos, no balazos” y era público y conocido por muchos videos que circulaban en la red, que los pobres militares eran desarmados y se burlaban de ellos los maleantes, por la orden de no hacer nada en contra de los narcos.

Estados Unidos está muy molesto con el gobierno mexicano desde hace tiempo, entre otros casos, cuando le pide que le devuelvan al general Cienfuegos, que había sido detenido en Los Angeles, California, comprometiéndose a que sería juzgado acá en México, en donde no había ninguna orden de aprehensión en contra del general. Los americanos confiaron en su palabra y devuelven al general, que llegando a México, fue liberado sin cargo alguno. Esta burla a los americanos los dejó muy encabritados.

¿Cómo fue realmente la detención del Mayo Zambada? Ha habido mucha especulación sobre el tema. Que llegaron al Aeropuerto de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México, junto a la ciudad de El Paso, Texas, y junto a la frontera con el estado de Chihuahua, México. Se dijo que sólo iba el piloto y los dos pasajeros en una avioneta Cessna 205, aunque después se corrigió a un avión mucho más grande, un Beechkraft modelo King Air, que es un avión prácticamente con turbina, sólo que tiene hélices. Que despegó de Hermosillo, no que despegó de Sinaloa. Que al llegar a Santa Teresa fueron detenidos.

Mi opinión personal es que el servicio de inteligencia americano detuvo en México a los dos capos, lo subió al avión King Air y llegando a Santa Teresa, un aeropuerto privado y con muy poco movimiento, hicieron la faramalla que ahí fue donde los detuvieron, pero ya venían detenidos. Se cansaron de tantas mentiras de López Obrador y actuaron en consecuencia, invadiendo territorio mexicano y sin avisarle siquiera a las autoridades mexicanas.

El caso del Mayo Zambada dará mucho de qué hablar en los próximos meses.