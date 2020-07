¡El mejor momento para #SerCoparmex es hoy!

Muchos son los organismos en nuestro país que buscan representar y proteger a sus integrantes, socios o agremiados, pero sólo hay uno que realmente tiene peso y que da voz a los suyos para incidir en las políticas públicas de México, y ese es Coparmex.

Me siento orgulloso de pertenecer al mejor organismo empresarial, que cuenta con más de 35 mil afiliados de distintos giros, y es un orgullo porque desde que pertenezco a él, mucho antes de estar en la presidencia del Centro Empresarial Chihuahua, supe que quien realmente tienen peso en su representatividad y posicionamiento es nuestra querida Confederación.

Hemos visto cómo a través de la historia Coparmex ha impulsado la creación de instituciones gubernamentales y autónomas, además de la generación de estrategias, políticas empresariales y públicas, que han llevado a los mexicanos a tener mayores oportunidades de elevar su nivel socioeconómico.

Si no eres empresario socio, debes saber que en tiempos de #Covid-19, la Coparmex ha sido el único organismo que, como nadie, ideó todo un proyecto viable, entre muchos otros, con dos vertientes de financiamiento, para que las familias mexicanas no se vieran tan afectadas por los efectos económicos negativos de la pandemia, me refiero a #RemediosSolidarios.

Si aún no haz vivido la experiencia de pertenecer a nuestro gran sindicato patronal, que por cierto es el único que es multisectorial, te quiero decir que #SerCoparmex significa ser parte de toda una ideología, de toda una historia de liderazgo pleno que nos ha llevado al reconocimiento público como el único contrapeso de los gobiernos.

Gracias a nuestras acciones, empresarios socios y no socios han sentido un fuerte y decidido respaldo, que me atrevo a decir, ha hecho que quienes se nos han acercado se sientan protegidos y orientados en las situaciones difíciles por las que están pasando.

Nuestro objetivo es claro, invitarte a ser parte de nuestra gran familia Coparmex para que, junto al resto de nuestros agremiados, recibas los grandes beneficios de #SerCoparmex, como los servicios de gran calidad con que contamos, la representatividad ante instancias de gobierno, el trato personalizado y la capacitación puntual para el fortalecimiento de tu empresa, entre muchos más.

Nuestro Centro Empresarial Chihuahua cuenta con un consejo directivo que es voluntario, que no busca una retribución económica y sí busca un mejor Chihuahua. Está conformado por personas de gran calidad moral y empresarial, de amplio renombre, con quienes puedes relacionarte; ellos son parte de la familia Coparmex porque su esencia es el bien común, un equipo al que tú también puedes pertenecer y que te ayude a encontrar el fortalecimiento y la consolidación de tu negocio.

También contamos con un staff que pone el ejemplo de cómo se atiende a los socios, y cómo se le da la bienvenida a los empresarios que llegan desprotegidos, desorientados y sin un rumbo claro. Todos con un trato cálido y decidido para beneficio tuyo.

Conformamos, pues, una familia empresarial única, diferente a las demás, pues nuestros afiliados saben que aunque uno de ellos demuestre fragilidad ante las condiciones económicas, políticas y sociales adversas, los demás uniremos nuestras fuerzas para respaldarlo e impulsarlo hacia adelante, que permanezca vivo y se fortalezca, esa es nuestra naturaleza y razón de ser, tendemos lazos de hermandad y solidaridad.

Ahora es momento de que tú, empresario, te sumes y obtengas una ruta garantizada de progreso, no lo dudes, te estamos esperando, porque #SerCoparmexEsCrecerComoEmpresario.