El miedo a perder nuestros privilegios

Nunca como en esta ocasión los jóvenes salieron a votar, esperaron en el sol horas y horas aceptando la cruel realidad de que los mexicanos conocemos poco de planeación y a pesar de que muchos de ellos tienen una mentalidad más evolucionada en cuanto a la organización de eventos se toparon con que el magno día de la votación, tan cacaraqueado, el INE y el IFE no se prepararon para hacer de este derecho algo más cómodo y rápido.

Fue interesante ver familias enteras votando, al fin, creo, los padres hablaron con los hijos y los hijos escucharon que pueden perder sus privilegios si Obrador sigue cambiando leyes a diestra y siniestra. A muy pocos jóvenes les interesaba y conocían sobre lo que puede suceder cuando un partido tiene mayoría en el poder, porque nacieron y vivieron 12 años en una democracia bastante pasable que les otorgó el PAN. Creo que esta situación de hoy nos educó en política a una buena parte de nosotros, votar por diputados era irrelevante en años anteriores, cuando no había peligro de perder tu casa e ir a vivir a una comuna socialista.

Sin embargo, y aunque no sucedió aquí en Chihuahua, esta votación nos separó para siempre, tal y como lo vemos en la ciudad de México. Al fin el rey de Palacio Nacional logró lo que quería: etiquetarnos entre los que tienen y los que no, lo peor es que hace creer que el que no tiene es por culpa del que tiene.

De cualquier manera el gran ganador es el narcotráfico, que puso a sus candidatos a punta de sangre en muchos estados, no en el mío y sólo por eso me siento feliz y orgullosa de mi gente, ojalá la sociedad chihuahuense siga unida como lo demostró, moviéndose hacia un solo objetivo, que es mejorar nuestras familias y ciudades.

Con tantos estados ganados por Morena, se nota que los mexicanos no se han decepcionado de su gobernante a pesar de que diariamente comete atropellos masivos y los organismos corruptos se están corrompiendo más. Pero somos muchos los honrados, los trabajadores incansables, los estudiosos, los dedicados, los emprendedores, los altruistas, los que odiamos la política pero sabemos que es el menor de los males, así que felicidades sociedad chihuahuense y a trabajar por ser mejor persona y formar parte de una mejor ciudad.

