El miedo a “ya sabes quién” 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Pasan los meses y seguimos “padeciendo” las decisiones de “ya sabes quién”. Se sigue comentando en cafés, reuniones familiares y de amigos. Vemos a nuestro alrededor algunos efectos de corto plazo que están sucediendo y… no reaccionamos o por lo menos las reacciones no son de impacto.

Los empresarios metidos en salvar y, algunos afortunados, a hacer crecer las empresas. Han dejado las esperanzas de la participación política y la verdad, es momento de hacer política abierta y transparente.

Las principales “consecuencias” de las malas y algunas pésimas decisiones de “ya saben quién” son, precisamente, de impacto en los empresarios. A lo largo de la historia, el sector empresarial ha sido un factor para el cambio de muchas decisiones de los diferentes niveles de gobierno y ahora es momento de influir en decisiones fundamentales para el futuro de nuestro país y de nuestro estado.

Los empresarios “pensaron” que siendo dóciles y bien portados les iba ir bien con “ya sabes quién” y ya vieron que no es así. Es tiempo de cambiar rumbo y dejar de tenerle miedo a “ya sabes quién”. Tienen que volverse actores políticos de una democracia y levantar la voz, señalando los errores e impedir que avance “ya sabes quién” en este esquema de retroceso.

Lo más raro es que, en reuniones, cafés, charlas, etc. hay decenas de críticas, enojos, sorpresas, etc. en contra de “ya sabes quién”, pero a la hora de emprender alguna iniciativa para hacer frente a “ya sabes quién” se muestra debilidad, falta de unión y varias veces hasta servilismo. Se nota el miedo a ese personaje, la gran pregunta es: ¿Por qué ese miedo? Algunos dicen que es protección de lo que se tiene, pensamiento de que enfrentando va a tener consecuencias negativas por varios frentes; terrorismo fiscal, boicoteo a proyectos, barreras en trámites, etc. Muy probablemente estos miedos sean ciertos y fundamentados, pero entre más se muestra ese miedo más se aprovechan los gobernantes, no importa el nivel, ni el color de un grupo político. A pesar de tantos años, no hemos sido capaces de madurar, ni en nuestro rol político ni en la actuación de los políticos en el gobierno. Continúan las amenazas, los mensajes de miedo, los boicoteos, los terrorismos, las barreras de trámites, etc. Y no solamente eso, sino también la compra del silencio o a veces la extorsión disfrazada. Y ante ese miedo, los gobernantes se aprovechan y ganan terreno en las universidades, en las organizaciones y no se diga en los partidos políticos, los cuales han dejado de ser alguna opción de peso para esta función y todavía más allá: son una vergüenza ciudadana, salvo contados personajes.

Triste es ver al poder económico de nuestro país, gran parte de los empresarios “agacharse” ante “ya sabes quién” protegiendo sus intereses por encima de una sociedad que hoy por hoy los reclama, los solicita, los convoca como la única opción organizada en el momento para impedir el retroceso de nuestro país, de nuestra región. Este es, ese momento histórico donde los empresarios armados de valor establecen su posición como sociedad, como ciudadanos con responsabilidad social y conciencia comunitaria, donde la visión debe ser mayor en la unión que un arrebato, desquite o incapacidad de “ya sabes quién” no importa si este es algún gobernante de cualquier nivel.

miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua





Antonio Ríos Ramírez

Doctor en Administración. Director del Instituto de Emprendimiento, Región Norte del ITESM