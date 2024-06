“El miedo no anda en burro”, el popular refrán se comprobó tras el anuncio de los diputados de Morena y del propio Presidente López a inicios de semana, sobre la inminente aprobación de “su” reforma Judicial en el mes de septiembre, prácticamente antes de que el inquilino de Palacio acabe su mandato y a unas pocas semanas de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Congreso, esa fue sin duda la noticia que catapultó la devaluación del peso en pocas horas, al registrarse el alza en el dólar y por el miedo de los inversionistas, ante el peligro de que el País se pueda quedar sin contrapesos, y el ejecutivo se convierta en un Omnipoder.

Existe preocupación y alerta nacional e internacional ante el riesgo que corre México de quedarse sin contrapesos, tras los anuncios de AMLO de continuar con su plan C, ahora con el aval de la virtual presidente Claudia Sheinbaum. Siendo 4 la reformas que amenazan con aprobar con la mayoría de diputados morenistas y aliados, en septiembre; aparte de la judicial, están otras que nos deben preocupar y ocupar como Mexicanos, la desaparición de los órganos autónomos, entre los que se encuentra el INE, el IFAI, CNDH, entre otros. Y no es porque cuesten mucho al erario, porque se ha gastado mucho más dinero en las obras faraónicas que no han beneficiado a los mexicanos, tampoco vale el argumento de que hay mucha corrupción en los mismos, porque si fuera el caso, existen los procedimientos legales para actuar contra funcionarios que comenten actos de corrupción, y a la fecha no se han interpuesto denuncias al respecto, al contrario, está acreditado que hay corrupción en el actuar de muchos funcionarios del gobierno de Morena y de sus familiares directos, ante una total impunidad.

Todos sabemos que los países democráticos ( como es hasta ahora el nuestro), los tres poderes de la Unión son autónomos e independientes, pero entre sí deben estar en armonía para el buen funcionamiento del Estado de derecho. Por desgracia, los legisladores de Morena y sus aliados, han actuado con total subordinación al ejecutivo, esto implica que han aprobado todas las reformas de AMLO, prácticamente sin cambiarle una sola coma.

El último bastión efectivo para el contrapeso de los caprichos del ejecutivo es el poder judicial, que se encuentra bajo amenaza con la aprobación de la llamada reforma judicial, porque pretende entre otras cosas, elegir mediante el voto popular a jueces, a magistrados y a ministros de la SCJN , poniéndose en riesgo la autonomía de los juzgadores, quienes deben ser profesionales del derecho y actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Sería un desastre para el estado de derecho el escenario de que las campañas electorales de jueces, magistrados y ministros de la SCJN sean financiadas con recursos del crimen organizado, ya que por razones obvias, los que resultaren electos, tendían un compromiso con sus “financiadores”, sin que se garantice que dichos juzgadores le guarden su lealtad a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.