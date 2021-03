El misógino de palacio

Desde épocas inmemoriales se ha tenido, desgraciadamente, a la mujer como un ser de segunda, en un mundo machista, que sólo busca a las mujeres cuando las necesita y para todo lo demás sufre el desprecio, de los hombres, que se conocen como macho mexicano en nuestro país.

Desgraciadamente esto se agrava cuando el jefe del Ejecutivo sufre de misoginia, perjudicando principalmente a las mujeres pobres, y vean cómo las han lastimado los de la T de 5ª:

En cuanto llegó, hace poco más de dos años, canceló los apoyos a las estancias infantiles, que son de total apoyo para las madres trabajadoras, donde pueden dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Duro golpe, ya que las instancias infantiles tuvieron que seguir trabajando, pero cobrando unas tarifas más altas en detrimento del ingreso de la mujer trabajadora.

Cerró los refugios para mujeres víctimas de violencia, dejándolas expuestas a que sus parejas las siguieran maltratando y perjudicando de nueva cuenta a las mujeres más pobres.

Eliminó el fideicomiso para atender el cáncer de mama, el cáncer que ocupa el 1er lugar en las mujeres, siendo su tratamiento bastante caro y de nueva cuenta perjudicando a las mujeres más humildes.

Canceló el Seguro Popular, que le resolvía el problema de salud a los más desprotegidos, y los dejó abandonados a su suerte, ya que hay miles de familias que no tienen protección médica de ningún tipo. Parece que el mensaje es que se mueran todos los pobres, como sucede con el asunto de las vacunas contra el Covid-19, que es un verdadero retraso patético, no llegamos ni al uno por ciento de la población vacunada en México, en este momento, cuando hay países que ya andan en el 12-13%, como Estados Unidos, que están vacunando de 1.5 a 2 millones de gentes diariamente, cifra que nosotros no alcanzamos en todo los meses de vacunación, y algunos como Israel que ya llegaron al 93%.

El colmo fue cuando este autoritario con tintes de dictadorzuelo impone a su candidato a gobernador del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien tiene varias denuncias por violaciones sexuales a mujeres, entre otras linduras, porque también hay acusaciones de sus ligas con los cárteles de las drogas de su estado. Después de que muchos grupos de mujeres protestaron por la imposición de Salgado Macedonio, dijo: “Ya Chole”, es decir que de nueva cuenta le salió lo misógino.

El desprecio a las mujeres al tratarlas como sus mascotas, como animalitos que hay que alimentar y que deben conformarse con tener uno par de zapatos viejos, un juego de ropa, un carrito viejito que las pueda transportar, es decir que no deben ambicionar salir de la pobreza, sino seguir en ese estado donde dependan de “la buena voluntad” de papá gobierno que les dé sus alimentos y eso es todo.

Tenemos que echar fuera de palacio a este personaje que desprecia a las mujeres y el primer paso son las votaciones del próximo 6 de junio, quitándole la mayoría en la Cámara de Diputados.