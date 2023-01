El Monte de Piedad

Por: Mario Góngora Hernández





Hace algunas semanas leí en varias fuentes que Nacional Monte de Piedad, fundado en 1775, posiblemente tendría que cerrar sus operaciones por una supuesta “insuficiencia financiera”.

“En pleno auge de los derechos humanos en material laboral derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del Primero de mayo del 2019 y de los convenios internacionales suscritos por México, el director general del NMP instruyó a su equipo jurídico para rescindir a varios trabajadores, secretarios generales y delegados sindicales de diversas secciones y en varias entidades de la República Mexicana como son Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Jalisco, Yucatán, Estado de México y la Cd. de México, quienes han sido víctimas de represión porque los trabajadores sindicalizados decidieron defender su contrato colectivo de trabajo antes los embates de la dirección, a los 2,553 sindicalizados en los procesos que iniciaron con un llamado “juicio colectivo de naturaleza económica” al pretender la liquidación de las relaciones laborales en todo o con todos los trabajadores y la liquidación del contrato colectivo de trabajo”.

Ya que vendrá una revisión del contrato colectivo de trabajo próximamente, que se supone involucrará solamente negociaciones entre la institución y personal sindicalizado, resulta que en las negociaciones se debe incluir también a personal “de confianza” que también saldrá afectado. Y se debería incluir también a público que utiliza los servicios ya que somos varios millones de usuarios y que con un cierre de la institución nos veríamos afectados.

Una insolvencia financiera podría suceder sólo si la administración no se ha desempeñado adecuadamente, pues el mercado de empeños se incrementa y se seguirá incrementando necesariamente, además de estar surgiendo nuevas casas de empeño.

En el pasado tuve experiencia en algunas negociaciones con sindicatos y como en toda negociación, para que sea realmente exitosa ambas partes deben salir ganando (ganar-ganar) Así mismo, por un tiempo me dediqué a la manufactura de joyería, lo que me lleva a comentar que si bien, tienen buenos valuadores con experiencia de años, otros sólo son capacitados en pesar una pieza y determinar el valor del día a prestar según el kilataje probado con ácido nítrico. Piezas no recuperadas, en muchos casos son fundidas y el oro es vendido no sé a quién.

Con la información obtenida sobre el “Monte” que es muy abundante, realicé un “Análisis de Problemas” con lo que anteriormente tuve excelentes resultados en diferentes empresas y todo demuestra que con una reingeniería de sistemas y procesos “El Monte” podría sobrevivir, y tener buenas utilidades.