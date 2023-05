El mundo de los pequeños lactantes

Guadalupe Caro Fernández

No hay que ser padres para poder entrar a ese pequeño mundo al cual la mayoría de las personas jóvenes le temen hoy en día, sin darse cuenta que es entrar a un mundo lleno de de pequeñas aventuras y experiencias que nos cambian por completo, todo esto va más allá de satisfacer las necesidades que nos piden, si no llevar de la mano entre padres y cuidadores una correcta formación de su desarrollo cognitivo, físico, emocional, del lenguaje, habilidades sensoriales y motoras así como también llevar un control de su salud y alimentación, y lo más importante que esté en un ambiente sano, tranquilo y con mucho amor. Por ello es importante tener en cuenta que realmente es una responsabilidad muy grande y se tiene que tener el conocimiento adecuado para llevar a cabo ese lazo de convivencia con los pequeños, sin embargo, no está de más informarnos del tema.

Los indicadores del desarrollo son precisamente aquellas habilidades como dar el primer paso, sonreír por primera vez y mover la mano para saludar. Los indicadores del desarrollo son las acciones que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad determinada. Los niños alcanzan estos indicadores en la forma de jugar, aprender, hablar, comportarse y moverse algunos ejemplos serían, gatear, caminar o saltar. En el primer año, los bebés aprenden a enfocar la vista, a estirarse, a explorar y también aprenden sobre las cosas que los rodean. Durante esta etapa, los bebés también forman lazos de afecto y confianza con sus padres y otras personas como parte de su desarrollo social y afectivo. Por ello se tiene que llevar un seguimiento de todos los indicadores ya que si no se cumplen se tiene que recurrir con un médico especialista para dar alguna valoración y seguimiento.

Los primeros años de vida son una etapa maravillosa ya que a medida que los meses pasan los padres y los cuidadores pueden formar vínculos profundos y cariñosos con los bebés y se maravillan con su rápido crecimiento. Los bebés necesitan un pequeño y consistente grupo de personas a quienes puedan aprender a conocer y en quienes puedan aprender a confiar. Cuando los bebés están en una guardería, es importante que el tamaño de los grupos siga siendo pequeño (al menos con un adulto por cada tres bebés) para que se puedan formar relaciones estables y significativas, y que se puedan satisfacer las necesidades de atención, afecto y cuidado de los bebés ya que en guardería se atiende el desarrollo integral del niño y la niña, a través del cuidado y fortalecimiento de su salud, además se brinda una sana alimentación y un programa educativo-formativo acorde a su edad y nivel de desarrollo en este caso a los pequeños lactantes.

















Es importante reconocer que los niños pequeños siguen necesitando lazos estables y mucha atención individual ya que la etapa del lactante es vulnerable y e inmaduro en algunos aspectos, esto hacer que los padres y cuidadores satisfagan sus necesidades eso hace que sean un equipo para el desarrollo del pequeño desde cambio de pañal, alimentación, higiene, estar al pendiente de su salud y conseguir un correcto desarrollo para el pequeño. También es importante que los padres y los cuidadores estén al tanto de la salud y cuidados especiales del niño por ello se presenta una valoración médica la cual nos informa a cerca de la salud de los pequeños y cuidados que se tiene que llevar a cabo.

