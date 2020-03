El nueve nadie se mueve.

El próximo lunes 9 se está invitando a todas las mujeres de México a no salir de su casa a trabajar, a estudiar o de compras, no salir de su casa, como manifestación pacífica en contra de AMLO por no solo no ponerle atención, sino hasta burlarse de la violencia, de cualquier índole, contra las mujeres, que son de alguna manera más débiles que el hombre, físicamente y se ha incrementado mucho desde que López llego a la presidencia.





Es una manifestación pacífica, no se está invitando a salir a las calles y manifestarse como lo han hecho algunos grupos feministas, que pintarrajearon el centro histórico de la CDMX, quebraron vidrios y saquearon comercios a su paso. Se trata de llamarle la atención a AMLO, porque dentro de algunos problemas graves, que se han agudizado y que ya se le están yendo de las manos el país, está la violencia hasta llegar a los feminicidios.





Por supuesto que hay mujeres que deben de salir a trabajar, porque su trabajo así lo requiere y de no hacerlo puede hasta peligrar la vida de los seres humanos, como son los casos de enfermeras de hospitales, controladores de vuelos, entre otros. A ellas se les invita a qué no dejen su trabajo, porque en sus manos está la vida de otros seres humanos.





Algunos opinan que no debe de hacerle caso a esta convocatoria, porque detrás están los grupos feministas que apoyan el aborto, los matrimonios igualitarios, pero me parece a mí que en la convocatoria solo se habla de acabar con la violencia contra las mujeres, problema que está creciendo fuertemente bajo este gobierno y es una manifestación que no perjudica a nadie, salvó a los hombres que nos las tendremos que arreglar sin mujeres y buena falta que nos van ha hacer y a los comercios, que ese días sus ventas se van a ver disminuidas, pero todo sea por el bien de México.





Hasta el momento se han sumado muchas instituciones sociales, empresariales y religiosas y todo indica que será un éxito de manifestación pacífica, aunque hasta el momento AMLO solo ha reaccionado en contra del movimiento, como siempre, en lugar de preocuparse por tomar las medidas para ir erradicando este grave problema, que es lo que se busca.





Ojalá que AMLO corrija el rumbo por el que está llevando el país, porque los problemas siguen creciendo, en lugar de resolverse, así vemos que puede venir la epidemia del Coronavirus , que no solo no se prepara el gobierno federal para detenerlo, sino que lo atribuye al neoliberalismo que en la época de Felipe Calderón, según AMLO, solo hizo gran escándalo con la influenza H1N1, pero el caso es que se protegió a México de un problema que venía y se logró detener. Más vale que sobre y no que a la hora se quiera resolver con medidas de última hora.





El nueve nadie se mueve.