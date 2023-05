El nuevo Renacimiento

En términos de economía tres hechos marcaron la aparición del Renacimiento entre los siglos XIV y XVI. El primero el incremento de recursos naturales sobre todo con el descubrimiento de América, dando como resultado el aumento de la riqueza llenándose las arcas de los potentados europeos. El segundo el incremento del comercio que potencializó la movilidad económica, esa riqueza abundante empezó a fluir a todas partes; tercero la aparición de la banca moderna, de donde saldrían los verdaderos amos del orbe hasta nuestros días. Hoy tenemos algo similar. El incremento desmedido de la riqueza vía actividad criminal, no miles, cientos de miles de millones de dólares que circulan en todos los sectores de la economía y por todo el mundo y necesitan ser legalizados. Segundo el crecimiento comercial. Una vez salvada la etapa productiva nuevos y novedosos sistemas comerciales se idearon para colocar los productos, ahí tenemos el caso de Amazon o Alibaba siempre con el uso de la tecnología, dejando atrás los grandes centros comerciales. Y por último el crecimiento de la banca y/o instituciones financieras. En México hay más bancos registrados que marcas de vehículos o líneas aéreas juntos. Las financieras son las número uno en colocación de créditos al consumo y una gran mayoría mueven la riqueza que se produce en el primer concepto. La apertura es total para este sector, jamás se les tocará con el pétalo de una rosa, jamás se hablará de ellos y jamás se revertirá su actividad depredadora. Este nuevo renacimiento económico, como en el pasado, ha hecho que florezcan ciudades como Miami o incluso Chihuahua por la gran cantidad de recursos que se invierten para su desarrollo proveniente de los nuevos mecenas. En el nuevo apogeo cultural y social producto de esa riqueza no trata de desaparecer a los analfabetos que siempre han existido, aunque antes la ignorancia se vivía con cierta vergüenza ahora no le importa a la gente nada que pueda oler brevemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior y aunque la mayoría ha tenido acceso a la educación y saben leer y escribir, no ejercen, por eso caen con tanta facilidad en fraudes comerciales y de mercado. Este nuevo renacimiento se da a la inversa en la cultura. Para esta nueva mayoría renacentista todo es superficial, frívolo, elemental, primario, silvestre, y esta nueva generación social es la nueva clase dominante. Los nuevos gobernantes trivializan todo, manipulan a la población y actúan de forma rupestre imponiendo su falta de razón de sensatez y sus morbosas reglas. Se trata que en el nuevo renacimiento se aspire a un poquito más, que los excedentes económicos sirvan para impulsar la imaginación creativa producto del conocimiento y no la abdicación del racionamiento ejemplificado en expresiones como “yo sólo soy la directora” o “si hay más accidentes viales es porque hay un mayor número de vehículos”; frases célebres desafortunadas emanadas de quienes son parte de las elites gobernantes.