El origen del monumento a la "Cruz (Primera parte)

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Caminando por las calles del Centro Histórico de la hermosa ciudad de Chihuahua a unas cuadras hacia el suroeste, rumbo al Santuario de Guadalupe y más allá del perímetro de este sector, nos topamos con frecuencia con uno de los monumentos más antiguos, se trata de la “Cruz Verde” que hoy en día está situada en una hermosa placita que lleva el mismo nombre, adornada con jardines bien cuidados, donde se agrega un monumento con tres briosos y dinámicos caballos reparando, los cuales, hacen una figura cuadrangular, este lugar, situado entre las calles Victoria, Aldama y el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, muy cerca del Colegio de Bachilleres No. 1, forman parte de la fisionomía urbana.

Tal vez la mayoría de los chihuahuenses desconocen su origen histórico, también, mucho se ha contado sobre algunos mitos y leyendas que están alrededor de la “Cruz Verde”; por lo que, en Crónicas Urbanas, trataremos de ir compaginado estas dos vertientes de la realidad, con la ficción; para empezar, es de reconocer que los mexicanos tienen amor por la Virgen de Guadalupe, en este sentido, en la Villa de Chihuahua de mediados del siglo XIX, siendo todavía una pequeña población, flanqueada al norte por el río Chuvíscar y por el oeste, por un gran arroyo que delimitaba la ciudad, llamado: “La Canoa” que hoy en día, es una moderna e importante arteria de la ciudad, ahí, en el límite de la calle Victoria hacia el camino a la ermita de Guadalupe que estaba en la loma de un cerrito (hoy el Santuario de Guadalupe) y la salida a la sierra, había un puente de piedra que era el único cruce que había entre el centro y los lugares antes citados, este llevaba el nombre “de Guadalupe”.

Glorieta de “La Cruz Verde” en la primera década del siglo XX, la cual, estaba sobre la cera de la calle como se aprecia en la fotografía. En la actualidad, su parte frontal, mira hacia el Santuario de Guadalupe (Fototeca-INAH-Chihuahua).

Ese puente de piedra que llegó a ser muy útil durante más de un siglo y que en temporadas de lluvias sería determinante para el cruce de personas y mercancías de un punto a otro, cuando el arroyo de “La Canoa”, llevaba corrientes muy “broncas”, dicho puente, con las diversas urbanizaciones que experimentó la ciudad a lo largo del tiempo, quedaría enterrado y en la época del gobernador Patricio Martínez García, cuando se estaba instalando el enorme colector “Canoa”, se pudo apreciar con claridad por las excavaciones que se habían hecho por la Díaz Ordaz, era de piedra con características coloniales y al terminarse de instalar el colector, quedaría de nueva cuenta sepultado, esperando el puente de Guadalupe ver de nuevo la luz tal vez el próximo siglo.

De ninguna manera nos hemos salido del tema, pero es relevante poder contar cada detalle de lo que había en la zona; así mismo y gracias al fervor religioso por la Guadalupana en la Villa del Real de San Felipe de Chihuahua, muchos fieles se dieron a la tarea de buscar un lugar para construir una pequeña capilla dedicada a la “Morenita” en una época donde, el progreso y crecimiento eran prácticamente ínfimos, pero aún así, la fe “mueve montañas”, por lo que se rebasaba la mitad del siglo XVIII, cuando los vecinos del lugar, empezaron con la costumbre de congregarse los fines de semana para venerar la imagen de la virgen, especialmente los sábados en esa pequeña “ermita”, término que representa un lugar para el culto, de tamaño pequeño y, situado en algún lugar despoblado, donde no se suele tener culto de manera permanente.

Pero en ese tiempo, las distancias eran muy “largas”, por lo que para ir de la Villa de San Felipe a dicha ermita, se tenía que recorrer un buen tramo a pie, a caballo o en burro, lo difícil de esto, que al llegar la primavera y el verano, los efectos de las ardientes temperaturas afectaban a los fieles que estaban deseosos de ver a la Virgen; de igual forma, pasaba con los viajeros que se dirigían a la sierra con mercancías, por lo que se requería de un lugar donde “recobrar fuerzas” y abastecerse del vital líquido; algo similar, de lo que sucede actualmente, cuando la gente va de la ciudad de Chihuahua a la capilla de San Judas Tadeo al sur de la ciudad. Ante esta calamidad, las autoridades del Ayuntamiento se reunirían en varias ocasiones para acordar la construcción de una pequeña glorieta o placita aproximadamente a la mitad de distancia entre la Villa y la ermita de Guadalupe; ahí, se construiría una fuente alimentada de agua de uno de los ramales del Chuvíscar; de igual manera, para el descanso y “veraneo”, se plantarían varios álamos para que los viajeros y los peregrinos tuvieran un “oasis” en medio del camino, para descansar y abastecerse de agua para ellos y sus animales.

En el camino a la ermita de Guadalupe (en la actualidad la avenida Cuauhtémoc), todavía no existía la “Alameda Guadalupe”, que en crónicas más adelante, la mencionaremos a detalle. Esta alameda, sería un corredor donde se plantarían centenares de árboles de varias especies, entre ellas, álamos, sauces llorones, fresnos y otros, regados con ramales del río Chuvíscar que le daban un respiro de frescura a los peregrinos y viajeros. Parte de esta alameda, en la segunda década del siglo XX, se aprovecharía para construir el Parque Infantil. Pero volviendo de nueva cuenta a la glorieta que se iba construir, las autoridades del cabildo nombrarían al regidor Manuel Ruiz, hombre de probada honestidad para formular el proyecto y presupuesto, obteniendo un costo de 187.50 pesos plata, por lo que los regidores al estudiar la propuesta, decidieron aprobarla por unanimidad, siendo el mismo regidor Ruiz, el encargado de la conducción de los trabajos.

Alameda Guadalupe, camino arbolado que fue rehabilitado por el Ayuntamiento a principios del siglo XIX, lo que originó que la glorieta de “La Cruz Verde” dejará de ser funcional (Fototeca-INAH-Chihuahua).

La aprobación de las obras era ya un importante avance, sin embargo, los recursos tendrían que salir de algún lado, una parte, se obtendría de terratenientes propietarios de minas y la otra, del ayuntamiento. Ya con el dinero en la mano, los trabajos se iniciarían con buen ritmo, colocándose árboles, bancas hechas de mampostería que era el material de la época y su respectiva fuente con el ramal de agua. Al terminarse, sería convocada la población para su fastuosa inauguración que estaría marcada el viernes 15 de noviembre de 1783 por las autoridades de la Villa; era toda una fiesta que de principio empezó muy familiar y después, se convirtió en una verdadera cantina, donde al final hubo dos que tres “pellizcados” pero en fin, lo importante es que ya estaba inaugurada y lo malo, es que se tuvieron que derogar un gasto adicional de 128.45 pesos plata que, se mandó pagar por cuenta de fondos propios.

En los primeros años, el nuevo “oasis” no tuvo algún nombre en particular, los viajeros y peregrinos la identificaban como “La Glorieta” y casi 25 años después, le llamarían la glorieta de “La Cruz Verde”, debido a que el mismo Ayuntamiento le colocaría una cruz de cantera de ese color, con un grabado que a la letra dice: “Esta obra, fuente y paseo, se hicieron sin gravámenes del público… año de 1783”. Como entonces no existían calles asfaltadas, sólo caminos de terracería, desde el puente de Guadalupe que ayudaba a cruzar sobre el arroyo de “La Canoa” hasta la ermita de Guadalupe, las autoridades de ese tiempo, implementarían un programa de limpieza, ampliando el camino. Sin embargo, pasarían los años y la fuente que era parte de esta glorieta sería removida en 1808, debido principalmente a que nos se tenía control del flujo del agua, por lo que el vital líquido, se derramaría de forma indiscriminada, provocando verdaderas lagunas y encharcamientos sobre el camino, causando molestias a todos los que cruzaban por ahí, así mismo, ya cuando el Ayuntamiento decidió iniciar con los trabajos de la “Alameda de Guadalupe”, por lo que la glorieta de la “Cruz Verde” quedaría sin utilidad…Esta Crónica continuará.





