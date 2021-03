Me parece que el Padre Nuestro es la oración perfecta, es un resumen del Evangelio, es el corazón de la Biblia; el Catecismo de la Iglesia Católica le da mucha importancia.

Un día los apóstoles le pidieron a Jesús: “Maestro, enséñanos a orar”, y Cristo les compuso del Padre Nuestro. Es la oración que todos los varones y las mujeres, creyentes o incrédulos, la deben haber recitado por lo menos una vez en la vida. Todos los cristianos tienen el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo: 3, 9-13. Todos los cristianos recitan el Padre Nuestro cada vez que tienen un acto de culto. Los católicos lo recitan en toda misa que oigan, y la recitan en el rosario, y en toda junta.

Puedes tú ser un cristiano que no suele rezar el Padre Nuestro. Te has perdido de mucho. Desde el punto de vista de la literatura, es un párrafo hermoso, claro, conciso y preciso desde el punto de vista de la expresión. Usa los verbos sin repetición, con belleza. Tiene armonía idiomática. Usa las palabras necesarias para expresar los pensamientos; usa sólo la puntuación que requiere. Te voy a copiar el Padre Nuestro que está en el Catecismo 2759, para que lo disfrutes: “Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal”.

Ahora doy la primera petición en 9 idiomas del mundo: 1) En africano: “Onse vader wat in die he mele is, laat u naam gehei”. 2) En alemán: “Vater unser im Himmel, geheiligt werdw Dein name”. 3) En francés: “Notre Pere qui es aux cieux que ton nom soit santie”. 4) En griego: “Pater emón o en tois oranois aguiasteto to onoma sou”. 5) En hebreo: “Avino asher vechamaim i kadesh shimya”. 6) En inglés: “Dur phather who art in heaven, hollomed be thn name”. 7) En italiano: “Padre nostro che sei ne cieli, santificato sia il nome tuo”. 8) En latín: “Pater noster qui es in coelo santificetur nomen tuum”. 9) En portugués: “Pay nosso que estaes no ceo, santificado seja o vosso nome”.

¿No te parece maravilloso que en todos los idiomas del mundo se recite el Padre Nuestro? Tú que vives en la incredulidad, no crees en nada sobre Dios, nunca rezas; te has perdido de una literatura bien redactada, sublime, cultural. Si me has seguido en este artículo, ya rezaste por primera vez a Dios Padre. Dios te bendecirá y te llenará de dichas. Y tu muerte será plácida, tranquila con la esperanza de tu salvación.