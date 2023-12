El país de las ocurrencias

Entre ocurrencia y ocurrencia, nuestro querido México está siendo desmantelado por el presidente López, ¿Será esa la transformación que tanto anuncia? Porque entre la destrucción física con sus obras faraónicas que no sirven de nada, acabándose los fideicomisos y desmantelando las instituciones, que solo se le han escapado tres de las más de veinte, seremos en país en caos, sálvese quien pueda.





La semana pasada “inauguró” una tercera parte del Tren Maya, como sucedió con la Refinería de Dos Bocas hace más de un año y no ha producido un litro de gasolina. Echo andar 400 kilómetros de los 1,500 que es el total de dicho tren, números redondos, con cuatro carros del ferrocarril de los 42 que van a ser. Las máquinas son Diesel, altamente contaminantes, que ya no se usan en muchos países, pero a López le vale, porque la contaminación ambiental no le importa.





Tren que se hizo de ocurrencias, sin un estudio de factibilidad, ni estudio de impacto ambiental, ni presupuesto. Le preguntaron los reporteros a López cual era el costo, ya que se había presupuestado en 130 mil millones y simplemente dijo que no sabía, pero que serían entre 200 y 300 mil millones y como el presidente decretó que era una obra de seguridad nacional, nadie sabe, nadie supo el costo, que algunos dicen que ronda en los 500 mil millones.





En la inauguración, salieron tarde porque los invitados no llegaban, porque el tren no pasa por población alguna, excepto en Tulum donde curiosamente su amigo Daniel Chavez (Originario de Delicias, Chihuahua), tiene terrenos para desarrollar Vidanta, el más grande desarrollador de latino América, y los accesos no están terminados, así como muchas de las terminales.





El destrozo ambiental de la selva, donde se derribaron miles de árboles, es brutal, así como la destrucción de los cenotes, que dan el agua a una buena parte de la península de Yucatán. Veremos en los próximos años, así como los posibles hundimientos de las vías del tren en algunos lugares, provocando accidentes fatales que espero que no tengamos que lamentar. La península de Yucatán es muy inestable debido precisamente los a enormes cenotes que hay bajo la tierra.





Algunos de los reporteros que iban en el vagón especialmente asignado para ellos, comentaron que el viaje fue aburrido, ya que solo veían lo mismo y lo mismo, es un tren que no tiene atractivo visual alguno, como sí sucede con el CH-P y no pasa por población alguna, así que como medio de transporte, tampoco. Tendrá que ser subsidiado, como sucede con Pemex y CFE, lo tendremos que mantener permanentemente todos los mexicanos que, si trabajamos y pagamos impuestos, porque el dinero que tiene el gobierno es nuestros impuestos.





Somos un país que tiene todo para que los mexicanos vivamos bien, pero desgraciadamente tenemos a un presidente que hace puras ocurrencias.





Tenemos que echarlo fuera a él y toda su pandilla a base de votos y más votos en la elección del año que entra. Falta poco.