El país exige definiciones

La política es de definiciones claras, sin ambigüedades y menos simulando una conducta opositora, cuando en realidad lo que se busca es dividir el voto opositor. Hoy México reclama definiciones claras de las diferentes opciones políticas.

Construir un gobierno de coalición, el primero en México, debe contar con la generosidad de todas las fuerzas políticas, quienes deben privilegiar un interés superior, una agenda pública común que aborde los temas más sensibles que le interesan a la sociedad; en ese punto radica el éxito y futuro del país.

Los números de cara a la elección de Coahuila y Estado de México nos dicen que es posible ganar como oposición al Gobierno de Morena; si vamos juntos los partidos que pensamos distinto al régimen, podemos lograrlo con mayor holgura; sin embargo, hay opciones políticas que se niegan a aceptar que esa es la ruta, ir juntos, acompañando a la sociedad.

El mensaje de la sociedad fue claro en la pasada manifestación en contra del llamado Plan B aprobado por el régimen; juntos se puede, divididos es más difícil. Por ello, Movimiento Ciudadano como partido político debe asumir un compromiso real como oposición, un compromiso verdadero para construir un gobierno de coalición que garantice el futuro del país, no el futuro de la franquicia.

En muchas entidades federativas, no en todas, funciona como un principado; es decir, una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe; modelo de gobierno común durante la Edad Media, desde el siglo XV al XVIII. Los principados eran, políticamente hablando, pequeñas regiones que dependían de la ciudad medieval; así las cosas, en Chihuahua no es la excepción; la franquicia depende de una voluntad individual y no de un pensamiento colectivo, que democratice su actuar y se sume a la corriente de opinión opositora que se construye en Chihuahua.

¿A fines al Gobierno? Convenientemente, tal vez; pero ajenos al esfuerzo social de construir un mensaje claro, que unifique la causa opositora; que clarifique la idea de hacia qué ruta está destinada su acción; porque con una mano pegan y con otra piden algo a cambio. ¿Los vimos en la marcha? NO ¿Los vimos en la manifestación? NO; los vemos situados en su interés personal y no en lo colectivo.

La elección de 2024 será, sin temor a equivocarme, de dos visiones de país; no estamos aún en la construcción sólida de una tercera vía, como en teoría pretenden promocionarse. Ya gobiernan algunas regiones del país y los resultados no son los mejores; como en Chihuahua, gobiernan mediante un estilo de empresa particular el municipio de Parral, con un deficiente gerente que no brinda servicios públicos a tiempo, que hace obras deficientes, que genera violencia política contra las mujeres y administra como caja chica al Gobierno.

La coalición es la ruta que la sociedad y los partidos de oposición tienen para lograr el propósito de vencer al régimen. Motivar la participación amplia de la sociedad es una tarea enorme que se debe construir en conjunto; porque si la oposición se fragmenta la sociedad verá lastimada la esperanza de un cambio con certidumbre en el país; hay tiempo, pero no hay tiempo que perder.





ALEX DOMÍNGUEZ