El papa te manda estas sentencias

Me parece que el papa Francisco tiene una bendición especial para acuñar consejos que te sirven a ti. Por ti he copiado estas frases. Sé que a ti te sirven. Las dirijo para ti. Estas son las frases del papa Francisco, que llevan la intención de servirte a ti. Ojalá y te sirvan:

Todos debemos contribuir al respeto de los Derechos Humanos. – La felicidad no es fácil de alcanzar, hace falta trabajar. – Un hombre orando es la antena de Dios en este mundo. – No debemos cansarnos de rezar siempre. – Confíen en los momentos difíciles, Cristo camina a su lado. – Oren por los cristianos perseguidos. – Si perdiste el empleo, recuerda que en San José tienes un intercesor. – Contempla a Jesús en el pesebre, y luego sírvelo en el prójimo. – Los gestos de amor cambien la historia. – La familia de Nazaret es el modelo para todas las familias del mundo. – La cultura del cuidado es el camino de la paz. – El aborto es un sicario que mata a la vida humana. – Dios es “amigo fiel” y su amor nunca falla. – Adoración auténtica a Dios es camino para lograr unidad de los cristianos. – La salvación no es automática, requiere nuestra conversión. – Cada vida humana posee un valor inestimable. – Necesitamos que los medios de comunicación social ayuden a distinguir en la religión el bien y el mal. – Quien no sigue al Concilio no está con la Iglesia.– La tristeza es un gusano que nos come por dentro. – Recen por las mujeres víctimas de la violencia.- Cuidar de los enfermos contagiados del Covid no es una actividad opcional de la Iglesia. – Hay demasiadas armas en el mundo. – El deporte es un camino de vida y santidad. – La libertad de conciencia debe ser respetada siempre. – El tentador es un mal pagador, paga mal. – La guerra, el odio, la violencia son incompatibles con la religión. – Pido que las mujeres sean respetadas y defendidas. - Dios es un mandamiento de nuestra de nuestra alegría, no una teoría para ser feliz. – El tiempo es un don que Dios nos ha dado para dar las gracias y para buenas obras. – El aborto es inhumano y gravemente inmoral. – Somos guardianes de la belleza de la familia. – (En el día del Síndrome de Down): Todo niño es un don para la familia. – Quien luce una cruz debe ser coherente con el Evangelio. – Sean siempre dóciles a la voluntad de Dios, como María. – La mundanidad es el peor mal de la Iglesia. – La grandeza de la vida no está en tener, sino en descubrirse amados. – Den testimonio concreto y credible en lo económico. – En la cruz no hay ambigüedad, la cruz no se negocia. – Quien cree en la Eucaristía no se siente solo. – Jesús resucitado nos ama sin límites y visita todas las situaciones de nuestra vida. – La resurrección de Jesús muestra que podemos luchar contra la tristeza y el dolor.- No nos cansemos nunca de seguir a Cristo resucitado. – Cristo resucitado es la esperanza para todos los que sufren del Covid.