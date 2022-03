El pensamiento de Alex Nowrasteh

En este escrito quisiera dar a conocer al economista Alex Nowrasteh. Él es un economista liberal clásico graduado de la Facultad de Economía de Londres (LSE) por sus siglas en inglés. Ha trabajado en la AEI, y en el Instituto Cato, en éste lleva más de 10 años. Su campo de experiencia es sobre la inmigración. Nowrasteh ha sido muy prolífico en las publicaciones, y ha demostrado con datos duros la falsedad de muchas creencias contra los inmigrantes.

Nowrasteh tiene años abogando por una reforma migratoria para legalizar a los indocumentados que viven en EU. Además, ha pedido que en el futuro se otorguen más visas de trabajo para trabajadores no calificados, y por ende solucionar definitivamente el problema de los trabajadores indocumentados. Nowrasteh ha recibido argumentos malos en contra de la reforma migratoria. Uno de los argumentos contra la regularización es que “se deben aplicar las leyes a los inmigrantes indocumentados porque la base de una sociedad es el estado de derecho”. A este argumento Nowrasteh responde con fundamentos en el filósofo político F.A. Hayek, que dice “las leyes y su aplicación deben ser previsibles para que las personas puedan planificar sus vidas dentro de un régimen jurídico estable. Las leyes no deben ser arbitrarias y deben ser consistentes con nuestras tradiciones que han fomentado una sociedad abierta” Nowrasteh menciona la complejidad de reglas que muchas empresas tienen que lidiar para contratar trabajadores extranjeros, con estándares cambiantes.

Mi reflexión en la tesitura de Nowrasteh es sobre el asunto de la legalización de los “autos chocolate”. Hay todavía en México grupúsculos proteccionistas que se oponen a la legalización de los autos, y el libre comercio de autos usados. El argumento es que los autos entraron de contrabando y que no se puede legalizar y que eso violaría el estado de derecho, y luego piden todo el peso de la ley. Este argumento falla ya que el estado de derecho requiere de previsibilidad, transparencia, y eficacidad de reglas. La adhesión a este sistema aduanal complejo no contribuye al estado de derecho. El estado de derecho fue socavado cuando se crearon las barreras arancelarias, no arancelarias y decretos para inhibir la libre importación. Continuar con una legislación nociva, opaca y antieconómica contra la población no es fortalecer el estado de derecho. Cuando hay leyes injustas deben cambiarse éstas en vez de seguirlas ciegamente sin importar las consecuencias. Hacer valer una ley injusta no fortalece al estado de derecho. Las leyes sobre la importación de autos usados son arbitrarias, antidemocráticas, sujetas al cabildeo desigual.

La creación de un ambiente en el que impere el estado de derecho en el contexto de la ley de libre comercio requiere la regularización de todos los autos en todo el país, que los autos fronterizos se conviertan en nacionales, que de hoy en adelante ya no haya barreras a la libre importación de autos.

Maestro en Economía