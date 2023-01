El pensamiento de Daniel T. Griswold

Por Miguel A. Cervantes

En estos días de reflexión en Navidad y epifanía me recuerda el pensamiento del gran economista en comercio internacional Daniel T. Griswold, graduado de la Escuela de Economía de Londres. Griswold produce análisis económico con bastante rigor académico, manteniendo una tesitura cristiana. Uno de sus artículos, “ Siete argumentos morales para el libre comercio ”, está revestido de pensamiento cristiano y referencias a la biblia. Griswold cita el libro publicado por el profesor Douglas Irwin del Dartmouth College en 1996, Contra la Corriente: Una Historia Intelectual del Libre Comercio. Esta fuente contiene una visión del comercio como la Doctrina de la Economía Universal, la cual “sostenía que Dios había distribuido los bienes y recursos disparejamente a lo largo del mundo para fomentar el comercio entre distintas naciones y regiones”.

Griswold indica que “en el Nuevo Testamento, en el segundo capítulo de Mateo, leemos acerca de los famosos reyes magos del Este, quienes viajaron desde Arabia o quizá desde tierras tan distantes como Persia para traer oro, incienso y mirra al niño Jesús”.

Hoy quisiera hacer énfasis en la reflexión de Griswold, y aplicarlo para México. En esta cita, el hecho que los reyes magos vinieran de lugares lejanos, con diferentes productos a ofrecerle al niño Jesús, nos permite reflexionar sobre el libre comercio. Los reyes magos pasaron un momento de calidad con la sagrada familia, ofreciendo las importaciones de países lejanos.

Por suerte los reyes magos no tuvieron que lidiar con las aduanas, los permisos de importación temporal para los camellos y caballos que transportaban a los reyes magos, ni tampoco tuvieron que lidiar con agentes aduanales que les hubieran confiscado la mercancía.

La reflexión de la escena de la epifanía nos ofrece cimientos sólidos para la búsqueda de la apertura económica. No tiene justificación económica que en esta época de Navidad los paisanos que vienen a visitar a sus familias tengan que lidiar con las aduanas y tramitar el permiso de importación temporal de los autos. En vez de ser un tiempo de alegría y paz se convierte en un viacrucis administrativo, por las largas horas de espera, los trámites anacrónicos de la época del proteccionismo a ultranza.

Por muchos años se ha tratado de “hacer más eficiente” el servicio de aduanas, y la situación no ha mejorado. Si no se quitan los permisos de importación temporal de los autos, el viacrucis continuará. Por qué no inspirarse del espacio europeo, donde las personas pueden viajar sin permiso de importación temporal de los autos en los 27 países de la Unión Europea, más el Reino Unido, Suiza, Noruega y Liechtenstein.

Es importante que este nuevo año se deje la pusilanimidad, y sean quitadas las barreras arancelarias y no-arancelarias anacrónicas. Mi deseo es que en las próximas navidades no existan más los permisos de importación temporal para los autos, y los paisanos puedan internarse en el país sin trámites anacrónicos.

Feliz año 2023

Maestro en Economía