El periodo de intercampañas en el proceso electoral

En este breve texto intentaré hacer del conocimiento del lector cuál es el significado de la intercampaña, cuáles son las restricciones y derechos de los partidos y candidatos y qué vías existen para denunciar las posibles infracciones a la ley en esta fase de los comicios.

Por lo que hace la elección de la gubernatura del estado de Chihuahua, el periodo de intercampaña comprende del 1 de febrero al 3 de abril. Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, la intercampaña comprende del 1 de febrero al 28 de abril. Entonces, la intercampaña será un periodo de veda entre la precampaña y la campaña constitucional.

La intercampaña tiene por objeto poner fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a las campañas y la jornada electoral del proceso electoral. Su establecimiento en el sistema electoral permite generar un espacio temporal para que se resuelvan las posibles diferencias que se hayan suscitado en la selección interna de candidatos. Asimismo, permite que la autoridad electoral se prepare para el registro de candidatos y otros actos relacionados con el proceso.

Aun cuando no sea el periodo más fuerte para los partidos políticos en cuestiones de publicidad, al no permitirse la promoción de candidatos ni la emisión de propaganda a favor o en contra de un partido o contendiente, esto no quiere decir que no exista la oportunidad de realizar diversas acciones político electorales, tales como asistir a eventos privados y reuniones en las que expongan temas generales y de interés público o la difusión de propaganda política en radio y televisión.

¿Cuáles son las restricciones establecidas en la intercampaña? En esencia, al ser un periodo de veda para la promoción y difusión de los perfiles de los candidatos, y para el llamado al voto a favor o en contra de los contendientes en el proceso, la principal restricción en este periodo es la vulneración al principio de equidad en la contienda.

Un ejemplo de ilícito en este periodo es la comisión de actos anticipados de campaña. Estos son todas aquellas expresiones y acciones que previo al inicio formal de las campañas electorales llevan a cabo los contendientes del proceso para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas electorales o descartando a otras personas para reducirle simpatía frente al electorado, ya sea a través de manifestaciones expresas e inequívocas o equivalentes funcionales.

Así, quienes realicen actos proselitistas dentro del periodo de intercampañas pueden ser infraccionados por realizar actos anticipados obteniendo alguna sanción de las establecidas en la ley electoral.

En relación con los actos anticipados de campaña, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que para su configuración se requiere de tres elementos: uno personal, pues los emiten los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos; uno temporal, porque acontecen antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo, previamente al registro constitucional de candidatos, y uno subjetivo, pues los actos tienen como propósito fundamental presentar la plataforma electoral.

Si en estas fechas dejamos de ver publicidad tan notoria emitida por partidos y candidatos, ya sabe nuestro lector el porqué de dicha situación. Nos encontramos en un momento de reflexión y estructuración electoral. Cualquier difusión de propaganda electoral puede ser sancionada. Es tiempo de seguirnos preparando para la jornada electoral.