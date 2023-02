El plan B, un peligro para México

Por María Soledad Limas Frescas

Finalmente los senadores morenistas aprobaron el plan B de López Obrador, siendo un peligro para la democracia, afortunadamente los legisladores de oposición impugnarán dichas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en quien confiamos para las declare inconstitucionales, y en lo que se resuelve, ordene la suspensión provisional, ante la premura de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, para que sus procesos electorales no se vean afectados.

Cada vez son más sorprendentes las acciones, contradicciones, engaños y división entre los mexicanos que provoca el presidente López; el próximo titular del Ejecutivo tendrá que empezar su mandato con una labor titánica para la unificación de las y los mexicanos, entre muchas otras acciones para reparar en décadas los estragos y daños que sigue causando el gobierno de la 4t y lo que falta; ahora hasta pretenden los morenistas aplicar multas a quienes critiquen al gobierno de López, ésta es característica de gobiernos autoritarios, ningún país democrático llega a esos extremos, para eso contamos con la libertad de expresión como un derecho, sin más límites que los que marca la carta magna. Además es una incongruencia que AMLO frecuentemente en sus mañaneras denosta, critica, califica y se burla de sus “adversarios”, utilizando la palestra oficial, que se paga con los impuestos de todos los mexicanos, incluyendo a sus “ adversarios”.

Retomando la reforma recién aprobada o el llamado Plan B de AMLO, algunas de las razones para estar en contra de la misma: es nociva porque debilita al INE, nuestro principal árbitro electoral, al ordenar la desaparición de su estructura permanente y el despido de ocho de cada 10 personas que forman parte del servicio civil de carrera y son los que saben organizar las elecciones, quienes capacitan a los ciudadanos para ser funcionarios de casilla, quienes localizan domicilios accesibles y apropiados para que se lleve a efecto la votación, etc.; también establece dicho Plan B que los partidos políticos podrán conservar el dinero que no gasten al año y ejercerlo después, por ende no serán multados; se legalizan los actos anticipados de campaña; entre otras ordenanzas que ponen en grave riesgo la democracia y la libertad.

Confiamos en el Poder Judicial, en jueces, magistrados y ministros que velan porque se cumpla el Estado de derecho, y que apegados a la Constitución, habrán de declarar inconstitucional el Plan B de AMLO, aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados. Pero también los ciudadanos tenemos responsabilidades, demostremos la fuerza ciudadana y la determinación para hacer valer la defensa de nuestra democracia y libertades, cuyo ejercicio nos ha costado trabajo, sudor y lágrimas, tenemos una cita este domingo 26 de febrero a las 11 a.m. en la plaza del Ángel convocada por la ciudadanía, en defensa del INE y en contra del Plan B, demostremos nuestra fuerza y nuestro amor por México, que hoy está en peligro.