El plan del plan

Por: Amín Anchondo

Esta semana se presentó el Plan Municipal de Desarrollo para los próximos tres años del municipio. Un plan esperado por muchos por el simple y sencillo hecho de que este año el Municipio tiene el presupuesto más grande de la historia. Pero no sólo es mayor al del año pasado, excede por mucho lo que se tuvo en años anteriores, más de mil millones de pesos extras. Esto se compone de una buena recaudación de los impuestos propios del municipio, la cero deuda que dejó la administración de Maru en el municipio y que se solicitó una deuda grande. Esta mezcla es la que genera una oportunidad enorme para el desarrollo de nuestra ciudad.

Tiene Marco Bonilla en sus manos la posibilidad de ser el mejor alcalde que se pudiera tener porque tiene las herramientas necesarias para poder apoyar muchísimas personas en situaciones precarias, hacer infraestructura en todos lados y apoyar a microempresas para que puedan generar empleos y desarrollo. Marco tiene la capacidad de lograrlo, lo conozco y sé que podrá.

Sin embargo, es importante que la sociedad civil organizada, las cámaras, gremios y la gente en general vigilemos muy bien los avances que se vayan teniendo. Siempre tenemos magnos eventos de presentación de estos planes, pero nunca eventos anuales para ver cómo van los avances y mucho menos un evento final que mida el porcentaje de cumplimiento de cada objetivo. Lo más cercano que tenemos es el Coplademun, el cual es un consejo ciudadano que vigila el cumplimiento del PMD, pero quien ha ido a una sesión no me va a dejar mentir que en realidad no se ven avances, miden porcentajes y se planea cómo cumplir las acciones. Por lo anterior, es importante que más gente empiece a exigir avances con el papelito en la mano (PMD) para ver quién es quién en realidad.

Los presupuestos de cada año también deben de ir ligados a estos planes para asegurar que cada peso que se gasta se vaya a donde se tiene pensado y aprobado. Por eso es importante también vigilar la ejecución del presupuesto, como lo he escrito en ediciones anteriores.

Chihuahua capital está en un momento ideal para repuntar en el escenario económico nacional y mundial. Ganar de nuevo la narrativa de zona pujante que en años anteriores nos quitó el Bajío. Además, tenemos que prepararnos para poder capitalizar la guerra económica que existe entre EUA y China, en donde las empresas que se habían ido a producir a China, pero son de occidente, las están empujando a que regresen a nuestro continente y su posición ideal es México y dentro de México, pues en la zona fronteriza. El mercado americano es enorme y lo tenemos que suplementar desde aquí. Todo esto sin hablar de que las guerras hacen que la economía americana crezca porque la industria militar es enorme y de ahí se le vende al mundo.

Así que la mesa está puesta. Tenemos la oportunidad global y el presupuesto local. Tenemos un buen presidente municipal con capacidad y convicción. Lo único que falta es tener una sociedad civil activa y vigilante para que todo llegue a buen puerto.