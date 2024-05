El poder de la vulnerabilidad 

Desde muy temprano en nuestras vidas se nos ha reforzado la idea de que mostrar vulnerabilidad ante las otras personas es sinónimo de debilidad. Nada más destructivo que negarnos la posibilidad de expresar nuestras emociones con naturalidad.

Crecí en una familia amorosa y sumamente cariñosa, siempre demostrativa del afecto. La empatía, la compasión, la expresión libre de las emociones era algo habitual y muy significativo para nuestra red de apoyo. No obstante, al crecer y desde la escuela primaria donde me formé, por cierto, con puras mujeres, no me resultaba tan sencillo compartir lo que sentía.

La acentuada conducta competitiva entre las chicas, motivada por un modelo que exaltaba el triunfo de las “altas calificaciones” por encima de la capacidad para relacionarse armónicamente, no hizo más que agrandar las diferencias de mi percepción sobre las relaciones humanas, en contraste con lo que la mayoría pensaba. Claro que hubo otras niñas que como yo, nunca dejamos de hablar de lo que sentíamos y expresar nuestra sensibilidad sin tapujos, pero en un entorno más reservado. Y nos volvimos tímidas.

Con el paso de los años me creí esa premisa. Procuré ocultar mis emociones en medio de un ambiente competitivo, y en muchas ocasiones hostil, propiciado justo por esa fomentada manera de negar la vulnerabilidad ante cualquiera, y esa normalizada idea de “ganar-perder”.

Afortunadamente esa situación cambió. La publicación de estudios sobre la inteligencia emocional, la gestión de emociones, la comunicación compasiva, etc., nos abrieron un mundo de posibilidades para reconectarnos, o acaso, reconciliarnos con esa “parte blandita” que nos vuelve humanos y no refuerza la rigidez de las conductas sociales individualistas, cargadas de egoísmo o quizá introversión y equivocada auto protección.

Thom Bond, fundador de The New York Center for Non Violent Communication, admite que “podría parecer inusual pensar en vulnerabilidad como una forma de ejercitar la fuerza o el poder”; sin embargo, a, medida que nos abrimos a la posibilidad de las conexiones y al encuentro con alguien, también exploramos la oportunidad para establecer enriquecedoras formas de comunicación, y de autoconocimiento.

La idea de mostrar vulnerabilidad puede ser atemorizante, pero se trata de hacer a un lado todo aquello que el intento de satisfacer juicios y expectativas, nos limita y aleja de nuestro poder personal y genuina manera de ser, única e irrepetible. Porque no hay nadie igual a otra, a otro. Lo que nos vuelve humanos es esa conciencia de serlo.

La escritora y conferencista Brene Brown en su libro: El poder de la vulnerabilidad, que “la valentía de una persona se puede medir por su capacidad para ser vulnerable”; es decir, la vulnerabilidad es la verdadera fuerza que nos conecta genuinamente con el mundo y con quienes lo habitamos, abriendo paso a la construcción de la confianza, indispensable para sobrevivir bajo cualquier circunstancia.