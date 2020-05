El poder es canijo

El servicio público es un gran enigma tanto en su desempeño como en las transformaciones que hace en las personas. Tengo poco menos de dos años en el servicio público y me he dado cuenta de diferentes formas de pensamientos en las personas que están ahí. Yo soy un fiel creyente de que debemos profesionalizar a nuestros servidores e impulsar el servicio civil de carrera en los gobiernos. Tan creo en eso que al llegar a la sindicatura sometí el 80% de las plazas a concurso. En este periodo he podido observar que, en mi opinión, existen tres tipos de personas trabajando en los gobiernos.





El primer grupo de personas creo que son aquellas que entran con la convicción real de construir una mejor ciudad, un bien para todos o la justicia que en realidad le da a cada quien lo que le corresponde por su naturaleza o convenio. Estas personas son realmente idealistas y trabajan todos los días por tener resultados tangibles que se traduzcan en una mejor sociedad. Cuando se es idealista, es muy difícil caer en provocaciones en cuanto a corrupción o en el camino fácil que desvirtúa ese ideal. El problema es que las trabas que el sistema pone a este grupo hace que muchos desistan y se vayan a trabajar a otro sector por los típicos comentarios como: “así se hacen las cosas”, “acostúmbrate”, “así es la política”, etc.

El segundo grupo yo lo catalogaría como los que entran por tener un trabajo que, por lo general, da sueldos más altos y mejores prestaciones que la iniciativa privada. Esas personas que llegan únicamente por el trabajo sin importar el fin o la misión de un Gobierno. Esto no es malo mientras se desempeñen eficientemente y cumplan las responsabilidades. El problema viene cuando se hace “todo” por mantenerse en esa plaza. Y me refiero al todo con aceptar hechos de corrupción o simplemente ver y callar. También, acciones antidemocráticas como trabajar con un fin electoral por una persona que les asegure la permanencia. Ahí se empieza a desvirtuar el sentido de las cosas.

El tercer grupo es el que yo considero muy peligroso. Es el grupo de personas que quieren llegar al Gobierno por el poder. No importa ni el fin ni el sueldo, importa el poder. Esto es extremadamente peligroso porque no existe poder en este mundo que pueda saciar los deseos de grandeza de una persona. Esto transforma a las personas y empiezan a usar el poder en perjuicio de la ciudadanía con tal de demostrar que ellas mandan. Este grupo de personas son las que tienen a este país con grandes problemas. Son peligrosas porque harán todo por conseguir más poder y en este todo sí implican cosas mucho más graves.

Estas personas trabajan con base en al miedo, les encanta generar temor en sus colaboradores para que nadie se atreva a contrariar sus decisiones o a no seguirlos. Pero imagínate lo que pasa cuando a una persona no se le puede decir cuando se equivoca porque inmediatamente reacciona negativamente.

La ventaja de este grupo de personas es que son muy fáciles de identificar. Siempre se sabe quién es así. El problema es que como esas personas toman el camino fácil, pues siempre parece que llevan la ventaja para llegar al siguiente espacio de poder y las personas de fuera que pueden evitar la continuidad del problema también callan y dejan que suceda con tal de no verse perjudicadas. Eso ha tenido a México fregado en muchos sentidos.

La pregunta es ¿cómo son nuestros actuales servidores públicos? ¿Que nos toca hacer a cada quien para reivindicar la política?