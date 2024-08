El Populismo de la AMDA

En años recientes ha habido un esfuerzo de investigación más profunda sobre el fenómeno del populismo. Los profesores la Universidad de Navarra: Andrea Celico, Martin Rode, Ignacio Rodriguez-Carreño han hecho una investigación muy importante para clasificar el populismo en la publicación “Will the real populists please stand up? A machine learning index of party populism“ (2024). Los autores recopilan dos enfoques de populismo: (1) ideacional, (2) discursivo.

En el enfoque ideacional se basa en lucha de dos grupos antagonistas “el pueblo virtuoso” y “las élites corruptas, el cual incluye 4 componentes: (1) la noción que el pueblo es homogéneo y indivisible, (2) la creencia de la voluntad general entre el pueblo, (3) la convicción que las elites son corruptas (4) la confrontación maniquea y antagonistas entre el pueblo y las elites.

Por otro lado, la definición discursiva del populismo se entiende como comunicación política que enraíza la política en una lucha moral entre el pueblo y las elites. Esto es un discurso persuasivo sobre la legitimidad de la autoridad que emana del pueblo. En este discurso contiene elementos contra el pluralismo, ataques personales a los oponentes, deslegitimación de los tribunales, servidores públicos, medios de comunicación, grupos minoritarios, y expertos.

Los autores utilizan aprendizaje automático (machine learning) para crear un índice de populismo que incluye varios paises desde 1970 hasta el 2019.

En esta tesitura sobre el populismo, hoy quisiera hacer mi contribución sobre como la AMDA ha fomentado indirectamente el populismo de izquierda en México. La AMDA ha cabildeado constantemente para crear barreras no arancelarias y arancelarias a la libre importación de autos usados. Para mantener las barreras al comercio, han utilizado ataques hacia organismos empresariales, y a políticos que no están de acuerdo con la AMDA. Lo cual muestra una actitud anti-plural contra el liberalismo económico. La AMDA se ha opuesto a las regularizaciones de autos de procedencia extranjera, argumentando con argumentos frívolos, que se fomenta la delincuencia organizada y el contrabando. Lo cual es un verdadero discurso maniqueo, sacado de un panfleto.

El discurso de la AMDA deja un mal sabor a boca en la población, y crea más dolor entre la población al percibir tanta hipocresía y mezquindad. Lo que es triste, políticos de varios partidos se han reunido con la AMDA para consultar a “ la industria nacional”. Ha sido fácil y flojo reunirse y tomarse la foto con la AMDA local. Ya que reunirse con el presidente director general de una multinacional automotriz, tomaría más tiempo. En realidad, es solo simbolismo vacío ya que la AMDA no representa las decisiones de los corporativos de empresas multinacionales.

Las acciones de la AMDA contra el libre comercio de autos usados legitiman el discurso populista ideacional y discursivo de izquierda, que las elites están contra el pueblo. Es probable que, por este tipo de acciones de la AMDA entre otros, se fomentó la polarización que se vive actualmente.