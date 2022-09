El presidente López Obrador y sus "otras datos" en el cuarto informe de gobierno

Por: Laura Contreras

En la reciente presentación del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron datos e información que no refleja la realidad que se vive en nuestro país, su estrategia de gobierno ha sido todo menos una estrategia encaminada a crear las condiciones necesarias para que la gente pueda vivir feliz.

¿Cómo se puede vivir feliz en un país en el que impera la inseguridad, la injusticia, la pobreza y en el que cada día los salarios alcanzan para menos? “Estamos saliendo adelante como lo demuestran los resultados”, dijo el presidente, sin embargo, su aseveración es una total mentira. México se encuentra en una grave crisis, la cual ha sido ignorada durante los casi cuatro años que lleva en el poder el gobierno de la Cuarta Transformación.

El alto índice de delitos y violencia en la que nos encontramos ha sido y sigue siendo minimizada por el propio presidente de México, en repetidas ocasiones hemos escuchado en las famosas mañaneras que no existe problema alguno y que no hay ninguna crisis de violencia, no pudo ser diferente en la presentación del Cuarto Informe, según López Obrador, no hay duda de que en su gobierno se ha reducido el índice delictivo y con ello la violencia, no obstante, su estrategia de “abrazos y no balazos” ha demostrado ser un rotundo fracaso.

Otra crisis a la que se enfrentan millones de mexicanos es a la pobreza, actualmente se suman más de 3.8 millones de personas en esta situación, por lo que es falso que se ha “logrado aminorar la desigualdad y la pobreza” como se mencionó. Los programas clientelares y propagandísticos de este sexenio no son más que eso y lejos están de terminar con esta crisis como el presidente nos quiere hacer creer.

Los salarios cada vez alcanzan para menos debido a la inflación más alta registrada en las últimas dos décadas, la tasa anual de la inflación generalizada se ubicó en 8.62% en el mes de agosto, lo que provocó un alza en los precios de la canasta básica de entre el 11 y el 18 por ciento y se reporta, de acuerdo con datos del Banco de México, que este fenómeno seguirá en aumento durante los meses que restan del año por lo que es difícil creer que se ha logrado “estabilidad financiera” en el país.

Es evidente que el titular del Ejecutivo federal vive en un México distinto al que habitamos más de 128 millones de personas, vive en el México de los “otros datos”, sin embargo, existimos muchos quienes nos enfrentamos a una realidad en la que no todo es color de rosa, muchos que nos damos cuenta de las opresiones, la falta de justicia, la ineficacia del gobierno, la crisis en la que no hay dinero o el que hay no alcanza para gozar de una vida digna.

Las noticias que vemos día a día, los datos y cifras nos dan a conocer la verdadera situación del país, por lo que no es posible que quieran mantener engañados a todas y todos los ciudadanos sólo con fines de propaganda rumbo a las elecciones de 2024. Como oposición seguiremos señalando las graves faltas que este gobierno comete.