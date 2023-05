El presidente porro

Por Guillermo Luján Peña





Porro, según Wikipedia, es una organización en instituciones estudiantiles como grupo de choque mercenario, que nunca pasan de año, “fósiles” (pueden ser hasta 14 años para acabar la carrera, como ya sabes quién) y que están listos para actuar, en cuanto se les requiere. Funcionan a base de violencia, vandalismo, asalto, extorsión y amenazas, buscan desprestigiar a instituciones públicas, principalmente de educación superior.

Ya saben que yo como digo una cosa digo otra, y así hace poco el inquilino de palacio, el porro mayor, alababa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todo fue que le rechazaran su Plan B de la ley electoral, para que empezara a despotricar contra la SCJN, con insultos que dejan mucho que desear de un presidente, pero clásico lenguaje de un porro. Son unos marranos, dijo, puercos, sucios, etc. Lo cual demuestra su bajeza y amenaza con destituirlos y cambiar la forma de elegir a los magistrados y que sean electos por el pueblo, se imaginan qué clase de SCJN tendríamos.

La SCJN ni tan siquiera entró al fondo del asunto en la reforma electoral pretendida por el porro mayor, ya que no cumplió con el proceso legislativo al aprobar las reformas electorales propuestas, rechazando por nueve de los once ministros, es decir, aplastante mayoría en contra. Nada que discutir, pero el porro amenaza con mandar una reforma a la SCJN. Uno de los ministros, Luis María Aguilar, dijo que no se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional, que acarrean consecuencias que yo llamaría perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria por el simple hecho de serlo está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible, terminó diciendo.

El senador de Morena y aspirante a ser corcholata del porro, Ricardo Monreal, ha dicho que van a someter a juicio político a los magistrados de la SCJN, por haber suplantado a los legisladores, lo cual es fuera de orden, realmente al que hay que meter a juicio político es al porro mayor, que, si quiere someter a la SCJN, para que no cumplan con la ley, la cual juraron respetar y hacer respetar.

Curiosamente aparecieron de inmediato porros afuera de la SCJN, agrediendo a los ministros, llamándolos traidores y golpeándoles el carro donde iban saliendo. ¿Alguien con dos dedos de frente, piensa que estos porros saben de qué se tratan los temas en la SCJN? No tiene ni la más remota idea, pero los mandaron a amenazar a los ministros y como son mercenarios al servicio de Palacio Nacional, cumplen de inmediato.

Lo grave de esto es que parece el anuncio de un golpe de Estado, como el que pretendió Pedro Castillo en el Perú, que afortunadamente no lo logró y ahora está detenido en la cárcel de ese país, aunque nuestro porro mayor quiere traerlo para México.

Estamos en un peligro inminente, ya que se ve con mucha claridad que quiere el porro perpetuarse en poder a como dé lugar.