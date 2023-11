El presidente quiere su corte

A cinco años de gobierno del Presidente López Obrador, para nadie es un secreto su nivel de autoritarismo y su deseo por someter o domar a todo aquel que no cumpla sus deseos. Ha ido contra todo y contra todos los que hemos decidido oponernos a su afán por controlar absolutamente lo que sucede en este país. En ese esfuerzo para contenerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resultado fundamental pues hasta hoy ha resistido los embates de un hombre y un sequito de incondicionales que se comportan como lacayos obedientes a un punto indignante.

El pleito del Presidente y Morena contra la Corte no es nuevo, sus intentos por dominarla, controlarla, por domarla, tampoco. La última escaramuza se ha dado precisamente por la salida de un ministro que decidió renunciar para, según su propio dicho, trabajar en la “consolidación de la transformación”.

Del ahora ex ministro, de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, no es necesario extendernos mucho, basta con decir que no tardó ni un día en aparecer en una fotografía junto a Claudia Sheimbaum en lo que pareciera ser la foto que cierra el pacto de una mesa de negociación política. Su renuncia ya fue aceptada por el Presidente y este la envió al Senado, el cual, por supuesto aprobó con esa mayoría Morenista incapaz de contradecir a su señor. La Constitución permite la renuncia de los ministros, pero esta debe ser por una causa grave. Consolidar la transformación, bajo ninguna circunstancia podría considerarse de tal manera, pero poco importa, lo principal es estar bien con el señor Presidente para no caer de su agrado y perder su protección. Es una vergüenza.

Sobre quién va a ocupar la sala vacante podemos asegurar, desde ya, dos cosas: la primera es que será mujer; la segunda, que será incondicionalísima del Presidente y de Morena.

Las tres mujeres son muy cercanas a él, las tres militan en Morena, las tres le son incondicionales y las tres, indudablemente, irán a favor de lo que dicte el tabasqueño, olvidándose de eso que al Presidente y a Morena les ha resultado tan chocante: la división de poderes.

Bertha Maria Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con una maestría por la Universidad de Nueva York. Es hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, también es hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján y meses atrás intentó ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lenia Batres Guadarrama es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas Escuelas Superior de Leyes y Negocios; es maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; maestra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así como maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas Escuela de Estudios Superiores. También es hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

María Estela Ríos es licenciada en Derecho por la UNAM, así como maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad, además cuenta con doctorado en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant. Es la actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República y, en el sexenio de de López Obrador como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se desempeñó como consejera jurídica y de Servicios Legales.

De estas tres mujeres surgirá la nueva ministra, ojalá que la que resulte, entienda que su obligación es con México, con la Constitución, con la división de poderes.