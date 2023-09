El proteccionismo automotriz en Pakistán 

En muchos países han tratado de crear industrias nacionales automotrices bajo medidas proteccionistas. Sin embargo los resultados difieren mucho de las promesas ambiciosas. La justificación es que el periodo de proteccionismo es necesario para madurar la industria, por ende las empresas se harían competitivas, generarían derrama económica, así como transferencia de tecnología, y contenido local. Por lo tanto, si el proteccionismo es costoso para la población al corto plazo, este costo sería compensado con mayor derrama en el futuro. Sin embargo la experiencia ha sido que las empresas que son protegidas de la competencia, nunca maduran, ni logran tal derrama económica, y requieren mayor intervencionismo de Estado. Hoy quisiera hablar del caso de Pakistán

Pakistán es un país que ha seguido el modelo proteccionista, e intervencionista de la sustitución de importaciones. El proteccionismo ha sido muy elevado, con consecuencias nefastas para la población. Las fábricas de ensamblaje final empezaron en los 1990s con tres empresas i.e. Pakistán Suzuki, Honda Atlas Motors and Toyota Indus Motors, mientras que el ensamblaje de tractocamiones y autobuses empezó entre el 2001 y 2007. Desde el principio había una contradicción, estas empresas transnacionales ya eran maduras en sus países de origen. El proteccionismo mantuvo la industria automotriz ineficiente y limitó la escala de operación, y no hubo derrama económica. El alto costo de los autos, bajo ingreso per cápita, e impuestos restringieron la accesibilidad a los ciudadanos pakistaníes, y limitó el crecimiento de la demanda. Los gobiernos mantuvieron los aranceles altos, lo que tuvo como efecto secundario socavar la transferencia de tecnología.

En el 2016 hubo un cambio de estrategia bajo la política de desarrollo automotriz, que buscaba corregir los vicios de la política anterior. Esta política no ha sido un liberalismo a ultranza sino un intervencionismo más ligero. Disminuía los aranceles en forma selectiva, no general bajo ciertas condiciones. Con la nueva política llegaron nuevas inversiones como Kia-Lucky, Faw Al-Haj Motors, Nissan Gandhara, Hyundai Nishat motors, Changan- Master, United and Regal. El resultado no ha sido muy alentador, el tamaño del mercado no ha aumentado, los precios de los autos ensamblados localmente son altos, ya que el mercado interno es pequeño para lograr economías de escala.

En el 2021 hay una nueva política automotriz llamada “New Automotive Policy 2021-2026" que busca mejorar las medidas de seguridad, reducir los precios, reducir aranceles, e impuestos. También se busca desarrollar exportaciones. Esta nueva política va en la dirección correcta, sin embargo el gobierno de Pakistán debe tener mayor arrojo y eliminar unilateralmente las barreras arancelarias y no arancelarias. Pakistán debe enfocarse en su integración a las cadenas globales de valor. Pakistán puede ganar más si se enfoca en la exportación de autopartes. Pakistán debe terminar para siempre las políticas de sustitución de importaciones.





Maestro en Economía