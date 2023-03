El purgatorio mexicano

Pecunia non olet (el dinero no huele). Esta expresión es atribuida al emperador romano Vespasiano, quien, un tanto desesperado por la baja recaudación de impuestos, decidió someter a un tributo especial a la orina humana, la cual era utilizada por las lavanderías como blanqueador. La urea resultante de las abundantes micciones del pueblo de Roma servía como producto “milagro”, cumpliendo con la entonces ignorada promesa de: “Sacar hasta las manchas más profundas”. Como era de esperarse, semejante abuso del poder público frunció la cara de una infinidad de ciudadanas y ciudadanos, entre quienes destacó el propio hijo del mandatario, Tito. Él, conmovido y asqueado por la medida fiscal, cuestionó al emperador: “Padre, ¿Cómo puedes gravar (someter a impuestos) toneles de material maloliente?”. El emperador, alegre, respondió: “Pero la riqueza que recaudamos no huele”. Sin saberlo, esa respuesta se convertiría en un mantra para muchos pueblos del mundo que adoptaron la filosofía “no importa de dónde venga el dinero”, o bien “más vale un día como rico, que una vida en la miseria”.

Para nosotros, los mexicanos, el dinero no compra la felicidad, pero ¡Cómo ayuda para todo lo demás! Campañas publicitarias muy exitosas sobre tarjetas de crédito, han dejado claro que, en la cultura del consumismo, más vale tener algo en el bolsillo. “Tanto tienes, tanto vales”, rezan algunas personas despistadas, o incluso bien informadas, que miran en la sociedad una pasarela interminable de clases, estratos y ¡Hasta castas!; estas categorías resultan de un sincretismo extraño y malévolo, donde el poder adquisitivo, el apellido extranjero (aunque sea del tatarabuelo), la posición laboral o el negocio emprendido, la colonia donde se vive, configuran un mundo con gente de primera, segunda y tercera.

Es la gran lucha por un lugar en el concierto social, la causa de buena parte de nuestras tragedias. Si bien es cierto la corrupción es nuestro infierno, nuestro purgatorio es la desesperada lucha por alcanzar cierta solvencia económica, desafiando nuestros valores, hábitos y sueños. Poco a poco las llamas purificadoras de las cuentas por pagar, los impuestos excesivos, la insuficiencia de servicios públicos de salud o asistencia, la pobre seguridad pública, la falta de empleos remunerados con justicia, etc. nos abren la puerta para convertirnos en gente santa, merecedora del paraíso absoluto por tal nivel de estoicismo, o bien el corazón del averno, donde nos esperan cientos de miles de oportunidades para engañar, corromper y abusar de otros, en un ciclo infinito liderado por un demonio que grita descontrolado: “¡El que no transa, no avanza!”.

Muchas personas, que se identifican o no con el catolicismo, rezan antes de dormir. Entre las plegarias, se pide por las almas que están en el purgatorio para que una, de vez en cuando, logre ascender redimida al paraíso. Quizá, en este ejercicio de introspección y amor desbordado, el pueblo de México, cívicamente, debería pedirle al águila del lábaro patrio, a Dios, a los “héroes que nos dieron patria” o a cualquier otra entidad ancestral o mágica (a los políticos no, porque han probado una elevadísima falibilidad) que, a las familias, o a cualquier individuo, les alcance el dinero para alimentarse, para cuidar su salud física y mental, para acceder a educación de calidad, para no tener que pagar “de más” cada que se quiera vivir de forma segura, para descansar sus sueños y construir puentes hacia ellos. Habría que pedir por las almas honestas, trabajadoras e inquebrantables, para que no caigan en las fauces de los “licenciados sin título”, las “mordidas”, “los cochupos”, “los coyotes”, “las charolas”, “los favores”, “las gratificaciones”, “los impulsos procesales”, “los chocolates”, “los chayotes y payolas”, etc.

Querida lectora, querido lector, como siempre tienes la última palabra. ¿Qué opinas sobre nuestro futuro? ¿Es más la gente en búsqueda del “paraíso” que aquella que “ya le vende costales de azufre a San Pedro”? ¿Cómo salirnos de las plegarias y tomar control de nuestra redención?

Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com

YouTube: lgortizc