El que mucho habla, mucho falla

Por: Guillermo Luján Peña





Hay quienes hablan mucho, sin conectar el cerebro y por eso el dicho popular de “El que mucho habla, mucha erra”, ejemplo diario en la mañaneras, durante dos a tres horas diarias de verborrea, entre mentiras y fallas hasta de dicción.

Con el lamentable atentado que sufrió el respetado y conocido periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente López empezó bien, recién sucedió el atentado, que lo salvó gracias a la camioneta blindada que le había proporcionado Multimedios, lamentando el evento, pero viendo que la popularidad de él caía, quiso hacerse la víctima, como siempre, y se le ocurrió decir que podía haber sido un autoatentado, pero no planeado, ni llevado a cabo por Ciro Gómez, sino por la ultraderecha que quiere perjudicarlo a él, entonces ya no es autoatentado y ahora resulta que el presidente es la víctima, no cabe duda que la mente torcida de López no se conecta al cerebro y a la mejor aunque se conectara, falta materia gris para decir cosas congruentes. El que mucho habla, mucha erra.

Es el sexenio que ha habido más periodistas muertos y atacados desde la presidencia misma, que un día los insulta y otro también, llamándolos traidores a la patria, enemigos de México, por el simple hecho de no coincidir con la transformación de cuarta. Desde el púlpito presidencial, el mesías le declara la guerra a base de insultos a todos los que no le adoran y le besas los pies, sean periodistas, empresarios, la Iglesia, los trabajadores y todo aquel que no lo apoya.

Afortunadamente los periodistas están unidos y le acaban de sacar un desplegado firmado por más de 180 connotados periodistas exigiéndole al presidente que ya deje de insultarlos, atacarlos y quererlos hacer perros del mal, ya que ellos sólo informan de la realidad, que no puede ser tapada con un dedo, ni con toda la mano, el país es un desastre desde que López llegó de presidente, cada vez estamos más mal en economía, salud, seguridad, ya que ha mandado al diablo casi todas las instituciones que tenían años de trabajo y sacrificios.

La ONU acaba de sacar un acuerdo en el mismo sentido y López con todo el descaro dice que él nunca ha insultado, ni denigrado a los periodistas, no cabe duda de que el cinismo es inmenso en el púlpito mañanero.

A pesar de todos los errores que comete López, él sigue adelante con todo su proyecto de apropiarse de México, no sólo con el poder de continuar en el poder, sino económicamente es un saqueo en todas las obras insignes de este señor, como en también todos los programas que no tienen orden alguno, lo cual se presta para que cada quien haga su agosto.

Ahora con el Plan B del presidente López, aprobado por el Senado, tendrá que llevarse a la Suprema Corte, para impedir que una institución como el INE desaparezca y vuelva a las manos del gobierno, como era hace casi treinta años en que el partido en el gobierno “ganaba” de todas, todas y sino entonces cometían el “fraude patriótico”, dijo Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de aquel entonces gobierno priista y ahora enquistado en el gobierno de la cuarta destrucción.

Necesita conectar la boca al cerebro, aunque a lo mejor de nada sirve, porque el que mucho habla, mucha falla, y lo peor es que sus seguidores le siguen creyendo, a pesar de las evidencias del mal gobierno.