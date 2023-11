Algo que ha caracterizado a los gobiernos de Maru Campos, primero en sus dos periodos como alcaldesa y ahora como nuestra gobernadora, ha sido su cercanía con las y los ciudadanos y ese rostro humano que sabe impregnarle a la administración pública. En Chihuahua, todos los días trabajamos por mejorar las condiciones de vida de las y los chihuahuenses, pues esa ha sido la instrucción.

Precisamente, hablando de este rostro humano del Gobierno del Estado, hace unos días nuestra Gobernadora, desde Ciudad Juárez, anunció un nuevo programa estatal de la Junta Central de Agua y Saneamiento: “El que nada debe, agua tiene”. el cual tiene como finalidad llevarle el agua a todos los chihuahuenses, mediante la regularización de sus adeudos, esto por medio de descuentos de hasta el 95%. Un programa cuyas bondades son incuestionables.

Más de 177 mil familias de todo el estado podrán acceder a estos descuentos. Por si esto no fuera suficiente, además, lo recaudado será destinado a la inversión y realización de obras hidráulicas que nos permitan seguir acercando el vital líquido a todas y a todos.

La Gobernadora decidió presentar este programa desde Ciudad Juárez y ahí declaró que: “Se trata de cerrar una deuda histórica que tenemos sobre todo con nuestros hermanos juarenses, porque este programa nos va a dar la posibilidad de seguir metiéndole a estas obras enterradas, que tal vez no se ven, que no nos dan aplausos, que no salen en los periódicos ni en las redes, la televisión o la radio, pero que le dan dignidad y justicia social a la gente”. Y tiene razón.

A través de estos programas sociales, desde Gobierno del Estado estamos generando cercanía con los ciudadanos, pues tenemos un gobierno comprometido con un tema tan importante en nuestro estado como lo es el agua, este es un gobierno sensible a las necesidades de los chihuahuenses, especialmente después de la recesión económica que vivimos a causa de la pandemia, en donde se generó un rezago considerable en todos los organismos, ya que los usuarios no contaban con las condiciones económica para cubrir sus recibos.

Con este programa se estará generando un bienestar social, apoyando tanto a los usuarios a regularizar sus adeudos, así como fortaleciendo a los organismos operadores a tener cuentas más sanas, obtener más ingresos, lo que se vería reflejado en una mayor inversión y por tanto un servicio de mejor calidad para las y los chihuahuenses, reforzando lo comentado por la Gobernadora en eventos anteriores, en donde habla de la importancia de dignificar la vida de las y los chihuahuenses a través de un mejor servicio y mayor acceso al vital líquido.

Así que qué bueno que esté listo este nuevo Programa: “El que nada debe, agua tiene”. Más de 177 mil familias serán beneficiadas con descuentos de hasta el 95% y, tratándose de usuarios comerciales, descuentos de hasta el 80%, contribuyendo además a la cultura tanto del pago como del cuidado del agua. Muy bien Gobernadora Maru Campos y muy bien Ingeniero Mario Mata Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, bien Dr. Ibáñez quien a través del consejo de la JCAS apoya este tipo de programas, un especial agradecimiento también a todos las Juntas Operadoras tanto municipales, como rurales ya que ellos son nuestro principal contacto con nuestros usuarios, y por supuesto a los Directivos y a todo el equipo de Atención Ciudadana ambos de la JCAS por este esfuerzo.