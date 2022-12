Por: Francisco Navarro

Hace unos días, concretamente el 15 de diciembre, Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores le dieron un golpe a la democracia mexicana. Aprobaron “el plan B” del Presidente en relación con la reforma electoral que previamente había rechazado el poder Legislativo. Esa reforma no sólo fue rechazada por el Congreso, sino que fue rechazada por la mayoría de los mexicanos que hemos decidido defender al INE y a nuestra democracia. El Presidente, Morena, el PT y el Verde quieren cuidar lo que creen que es suyo y con ello ir en contra de los ciudadanos. Se pintan una vez más de cuerpo entero.

En México, una expresión de uso más o menos común es aquella que dice “el que pregunta no se equivoca” y con ella se expresa que todo aquel que tenga una duda hace bien al preguntar para resolverla y con ello actuar de la mejor manera. En política, una buena práctica es acudir a los ciudadanos para conocer su opinión sobre determinado tema y, con base en su respuesta, actuar. El Presidente es muy afecto a andar diciendo que le gustan las consultas ciudadanas, pero esto sólo lo dice de dientes para afuera, cuando sabe que tiene seguro el resultado de esa encuesta, pues en aquellos temas que sabe que no cuenta con el apoyo de la mayoría, como este de achicar al INE para someterlo a sus caprichos, simplemente se impone aprovechando a su partido Morena y a sus aliados.

En Chihuahua tenemos un ejemplo muy bueno en Maru Campos de una gobernante que escucha y se atiene a lo que los ciudadanos decidimos, independientemente de si esta decisión es la que tenía prevista, y este actuar lo ha tenido tanto como alcaldesa y, por supuesto, como gobernadora. Esto es producto de la congruencia y del convencimiento que tiene de la importancia de la participación ciudadana y, claro, de la democracia. Es demócrata de verdad, no demócrata de dientes para afuera o cuando conviene, como lo son el Presidente o Morena y sus secuaces que el 15 de diciembre pasado cometieron semejante atraco.

Este “plan B” básicamente lo que hace es recortar la estructura, presupuesto, percepciones y facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) y permite la transferencia de votos para que el Verde y el PT continúen con vida y no les suceda lo que les pasó aquí en Chihuahua en la pasada elección donde, al no obtener el porcentaje de votos requerido, perdieron su registro. Es una vergüenza que los senadores morenistas, petistas y verdes hayan actuado así, sobre todo habiendo un rechazo tan amplio y generalizado de los ciudadanos a semejante medida. El que pregunta no se equivoca, pero ellos prefirieron no preguntar y tampoco hacer caso. Ya se equivocaron.

Ya vendrán en tiempo los recursos para combatir esta reforma. De momento el proceso legislativo sigue y, como todavía no es Ley, no es un acto de autoridad que pueda ser combatido a través de algún medio de defensa como el juicio de amparo. Estaremos atentos.

Por último, y hablando del juicio de amparo, no escapa el tema de la magistrada pirata, ya en su momento lo veremos. Pero no quería dejar pasar el hecho de que es el intento de imponer a los incondicionales en un Poder, como lo es el Judicial, que se encarga de proteger la Constitución. Así como los ciudadanos hemos hecho la defensa del INE, también debemos defender al Poder Judicial, pues es uno de los contrapesos que tenemos para detener el abuso del poder presidencial.

No me extiendo más. Reciban un fuerte abrazo. Son fechas para la reflexión y para agradecer todo lo que tenemos y, sobre todo, agradecer la amistad, el amor, el cariño y la salud de todos aquellos que hacen que nuestra vida sea mucho mejor.

¡Felices fiestas!

Lic. Francisco “Paco” Navarro.