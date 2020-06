El que se ríe se lleva

El presidente López Obrador siempre ha dicho que respeta la libertad de expresión, sería el colmo que no lo hiciera, pues durante gran parte de su vida ha sido un crítico punzante del presidente en turno y de varios políticos con los cuales no comparte ideología, o simple y sencillamente no le caen. López Obrador es reconocido por sus frases ofensivas, “La aeronave del pequeño faraón, acomplejado y corrupto de Peña, es para 280 personas”; “Cállate Chachalaca”, Ricky Riquín Canallín”; “Al diablo con sus instituciones”; “Prensa Fifí”; “Me producen ternura, ternuritas”; “Fuchi caca”; “Los fifís conservadores que no quieren un cambio”; “La marcha de los pirrurris”; “Señoritingos”; tiene tanta frases ofensivas, que varios lo consideran el rey del insulto.

Sin embargo, ahora que está en la silla presidencial, como decimos en el norte, “no aguanta la carrilla”, por supuesto, hay periodistas, conductores, influencers, o usuarios de redes sociales que confunden la libertad de expresión con la ofensa, que muchas veces va también contra su familia, y eso no se vale. Claro, el presidente está en todo su derecho de manifestar inconformidad, pero lo hace casi todos los días, y no es conveniente, pues sólo es atizar el fuego. Además, a sus antecesores también se les criticó duramente, él mismo fue un fiero detractor, y no salían a defenderse de los ataques diariamente.

Como es sabido, en días pasados se canceló un foro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde participaría Chumel Torres, un reconocido influencer, que ha destacado por ser un crítico mordaz de la política mexicana, pero principalmente de López Obrador. Se especula que dicho evento fue cancelado porque Torres llamó Chocoflan al hijo menor del presidente, entonces Beatriz Gutiérrez, la primera dama del país, ni tarda ni perezosa y con todo derecho le exigió una disculpa al conductor por medio de redes sociales, la cual llegó, pero posteriormente. Luego el presidente, durante su mañanera, mencionó que se acababa de enterar de la existencia del Conapred (lo cual fue muy desafortunado), y además, no entendía por qué invitaban a dicho foro a una persona que se la pasa insultando.

La telenovela de Andrés Manuel y Jesús Manuel continuó. Por medio de sus redes sociales, Torres apareció con rostro serio y un tanto hiperventilado manifestó su inconformidad por la cancelación del evento, diciendo que se debía a una orden directa de la primera dama, con lo cual, estaba imitando el estilo del expresidente Salinas, quien ordenaba eliminar a sus críticos. Aseguró con ojos vidriosos, que no estaba triste ni preocupado (menos mal), pues recordó ser originario del “estado grande”, donde se saca esperanza hasta debajo de las piedras, donde se trabaja bajo el ardiente sol, finalizando con un “déjense venir”. Está en su derecho, pero dada la irreverencia que ha mostrado en todos sus programas, se esperaba que lo tomara con calma, buen humor y continuar con su estilo. Manifestar su molestia, muy probablemente influyó para que HBO cancelara “temporalmente” su programa que realizaba desde hace cuatro años en dicha televisora.

Tal parece que tanto el presidente como el conductor, olvidaron que quien se enoja pierde, pero sobre todo, que quien se ríe se lleva.





@carlosaesparza

esparzadeister@gmail.com