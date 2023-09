El quinto informe, el caos y las excusas

En el marco del quinto informe de gobierno del presidente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo entrega del mismo ante el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre.

Y con esta entrega debo decir que nuestro país hoy es un caos, y las excusas ya no les alcanzan ante la realidad que vivimos, pues prometieron un sistema de salud como en Dinamarca; prometieron pacificar al país; prometieron bajar el precio de las gasolinas; prometieron cuidar a las mujeres y niñas; prometieron darle al campo mayor suficiencia; prometieron acabar con la corrupción y el compadrazgo; prometieron fortalecer la transparencia y rendición de cuentas; prometieron una educación de calidad y competitiva; prometieron una economía creciente; prometieron acabar con el rezago de pobreza y falta de acceso a los servidos básicos; y hoy, todos podemos ver que nada de esto se ha cumplido, que al contrario, los niveles de corrupción, crimen, muerte, falta de acceso a la salud y educación; el abandono al campo como nunca antes; el maltrato desde la Mañanera a las mujeres y niñas violentadas y una gran desatención a las víctimas de personas desaparecidas son la constante en el gobierno.

El presidente, para dar promoción a su quinto año de trabajo, regresa pretendiendo posicionar a través de la publicidad, mensajes engañosos que rayan en el cinismo y la desesperación ante la falta de resultados, como si no hubieran transcurrido cinco años en los que hemos encontrado ineptitud, ineficiencia, perversidad que llevaron a la aniquilación y destrucción de lo que sí venía funcionando y crearon a través de sus programas sociales y obras de relumbrón, mayores pérdidas.

Las y los diputados de Acción Nacional por la falta de resultados y ante las miles de excusas que hoy da el gobierno y sus seguidores, manifestamos nuestro desacuerdo y preocupación en relación a la información del quinto informe de gobierno del presidente de la república, ya que el estado en que se encuentra nuestro país bajo la actual administración es trágico.

México se encuentra cada vez en peores condiciones en todos los rubros, principalmente en seguridad, educación, democracia y salud. No debemos olvidar que el presidente tanto en campaña, como al inicio de su gobierno convocó a un cambio, creó una gran espectativa para millones de mexicanas y mexicanos con la promesa de terminar con la desigualdad, pero la realidad es otra, pues lo que más podemos lamentar, mas allá que no cumpliera con sus promesas, es haber traicionado la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que querían y anhelaban un México mejor. Es preocupante que, a pesar de las promesas, no se hayan logrado avances significativos en áreas clave para el desarrollo del país, claro ejemplo de ello es la economía de México, que es más pequeña que en 2018, lo cual no se ha sentido como realmente es, porque la macroeconomía nos ha sostenido de manera significativa.

En el PAN lo decimos y lo tenemos muy claro, México necesita un gobierno que trabaje para tener un piso parejo, combatiendo la desigualdad y generando más riqueza, creando oportunidades y generando empleo y confianza para que haya inversión. Es un hecho que el gobierno de Morena fracasó, las mayores preocupaciones de la gente son la violencia, la inseguridad, que también han creado una situación económica más precaria, sí con mayor ingreso, pero con menos acceso a los servicios de salud, educación y mejora en general de calidad de vida.

Como grupo parlamentario, hemos sido críticos y hemos señalado estas deficiencias en repetidas ocasiones. Hemos presentado propuestas y alternativas para mejorar la situación del país, pero lamentablemente han sido ignoradas o rechazadas, y la respuesta del gobierno y sus seguidores, han sido puras excusas, culpando todavía a los gobiernos del pasado. La buena noticia, esto está por cambiar, ya se van.