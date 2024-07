“En mis viajes a escuelas de Finlandia siempre he preguntado a maestros, directores y expertos: ¿cuáles son las razones de su éxito en educación? Respuesta frecuente, parte en broma y parte en serio: Dos y media razones. Junio, julio y la mitad de agosto”. Eduardo Andere



El receso escolar brinda una oportunidad única para reflexionar sobre cómo utilizamos el tiempo libre de nuestras niñas, niños y adolescentes. Los países con mejores resultados educativos han demostrado que el receso escolar puede ser mucho más que un periodo de descanso; es una oportunidad para el desarrollo integral de estudiantes. Durante estas semanas, es fundamental que se promuevan actividades que se les mantenga en actividad mental y física.

Investigaciones han demostrado que los niños que no continúan aprendiendo durante el verano pueden experimentar un retraso en su desarrollo cognitivo y habilidades lingüísticas en comparación con aquellos que se mantienen mentalmente activos. Esto subraya la importancia de fomentar la lectura y otras actividades intelectuales durante este tiempo. La lectura, en particular, no solo mejora las habilidades lingüísticas, sino que también expande su vocabulario y el conocimiento del mundo, preparándoles para el regreso a clases.

Además, es crucial que se mantengan físicamente activos. Las actividades al aire libre y los deportes no solo son beneficiosas para la salud física, sino que también mejoran el bienestar mental y emocional. El ejercicio regular puede ayudarles a liberar el estrés y la ansiedad, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado. Por otro lado, los juegos educativos, como el ajedrez y los sudokus, pueden ser herramientas divertidas y efectivas para mantener el cerebro activo, mejorando habilidades de lógica y estrategia de una manera lúdica.

Las actividades artísticas, como la pintura, la música y la danza, también juegan un papel esencial en su desarrollo. Fomentan la creatividad y les permiten expresar sus emociones y pensamientos de maneras únicas y saludables. Del mismo modo, involucrarles en proyectos familiares, como cocinar juntos o realizar manualidades, puede fortalecer los lazos familiares y enseñar habilidades prácticas importantes.

La exploración del entorno es otra actividad enriquecedora. Animarles a explorar su jardín, vecindario museos o parques locales les permite aprender sobre la naturaleza y desarrollar un sentido de curiosidad y respeto por el mundo que les rodea. Recoger hojas, insectos y aprender sobre ellos puede ser una actividad educativa y divertida.

El voluntariado y el trabajo comunitario también ofrecen valiosas lecciones de vida. Participar en actividades de voluntariado no solo ayuda a la comunidad, sino que también enseña responsabilidad, empatía y la importancia de contribuir al bienestar colectivo.

Es esencial planificar estas actividades de manera flexible, evitando la sobrecarga y permitiendo que disfruten de sus vacaciones. Un equilibrio entre el tiempo libre y las actividades estructuradas asegurará que no solo se diviertan, sino que también desarrollen nuevas habilidades y conocimientos. Este enfoque equilibrado ayudará a las niñas, niños y adolescentes a regresar a la escuela con energías renovadas y una mente activa, lista para nuevos desafíos. Porque la educación es el camino…

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann.

Doctor en Gerencia Pública y Política Social.

https://manuelnavarrow.com

manuelnavarrow@gmail.com