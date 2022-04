El recuento de los daños de la revocación de mandato

La estrategia de polarización. El presidente gana cuando logra que la sociedad se polarice en torno a la agenda que él impulsa. Logra distraer para con temas artificiales, que no están en la agenda de la sociedad, para no abordar, analizar y exigir la solución de los problemas objetivos, reales y dolorosos que acosan a la población. La pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la falta de inversión y de crecimiento, el deterioro democrático, etc.