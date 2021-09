El reto por Chihuahua 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Entra un nuevo gobierno y los retos son grandes. La esperanza es que podamos ver un avance en los diferentes aspectos de la ciudad y del estado. Recordemos que el gobierno es el rector de los procesos, pero lo más importante está en la participación ciudadana, en la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, en los momentos que apoyemos iniciativas, en la forma en que nos unamos, en eficiencia y efectividad de los gobernantes, en la exigencia de resultados, en nosotros, la sociedad.

Queremos una ciudad “atractiva”, competitiva, moderna y con alta calidad de vida. Para lograrlo necesitamos impulsar la competitividad y el desarrollo, un gobierno eficaz y eficiente, y avanzar en el bienestar social. Con esta visión se desarrolló por parte del sector privado una serie de propuestas para trabajar en conjunto, gobierno-sociedad.

En competitividad queremos: leyes y reglamentos hacia una ciudad más cercana, además de crear una estructura e infraestructura de ciudad inteligente en vanguardia. Un turismo diversificado creando el distrito de convenciones y contando con una arena de espectáculos. Dada la complejidad económica, impulsar la biotecnología, el centro de ciberseguridad, el centro de construcción avanzada, y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Desarrollar la cultura de innovación a través de la creación de un fondo semilla para incubar empresas de tecnología. Lograr que la ciudad sea un destino estratégico para invertir. Tender hacia la sostenibilidad y sustentabilidad enfocando esfuerzos hacia el problema del agua, con estrategias de ahorro, uso y búsqueda de nuevas fuentes. Apoyo e impulso a las empresas locales incrementando la proveeduría local para la industria global. Mantener, desarrollar y atraer talento para hoy y para el futuro. Necesitamos impulsar un transporte público eficiente y visualizar el crecimiento armónico de la ciudad. En cuanto al gobierno, requerimos un gobierno esbelto, midiendo la productividad de los funcionarios y evitando duplicidades. Fortalecer los concejos ciudadanos de participación, señalando y exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Lograr eficiencia y calidad en los servicios públicos. Requerimos mejorar los índices de seguridad a través de estrategias de policía de proximidad, equipamiento tecnológico y descentralización de unidades.

Probablemente el tema de mayor prioridad debiera ser el bienestar social; La inversión en infraestructura y programas de recuperación de espacios públicos. La base del futuro está en la educación fortaleciendo y actualizando a los profesores, así como equipando a las escuelas tecnológicamente. Trabajar fuertemente para reducir el rezago de zonas vulnerables y fomentando el autoempleo. Aprovechando el momento, invertir en infraestructura física y humana de salud. Punto que veo fundamental en esta gran oportunidad es el empoderamiento ciudadano hacia generación de cultura de trabajo conjunto y exigencia a nuestras autoridades, dejar de ser sólo porristas y jugar un papel activo en el monitoreo y seguimiento a todas las anteriores propuestas. De nada sirve contar con organizaciones que sólo se dediquen a asistir a eventos y no señalar errores. Una cosa es apoyar y trabajar conjuntamente y otra es sólo ser los llamados “agachones”. No sé por qué le tenemos miedo a señalar, a exigir o a abrir temas que nos afectan a todos. Y como diría un amigo y ciudadano activo: “Que no nos vuelva a pasar”.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua