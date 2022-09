El riesgo del optimismo económico

Por: Patricia Terrazas

Septiembre es el mes en el que la Cámara de Diputados inicia con el análisis de las leyes que conforman el paquete económico para el siguiente año, 2023.

Es el segundo paquete presentado por el tercer secretario de Hacienda y Crédito Público de este sexenio, recordemos que el primer secretario de Hacienda renunció por no estar de acuerdo con las decisiones de política económica que este nuevo gobierno estaba tomando; el segundo fue relegado. Al secretario Rogelio Ramírez de la O le reconocimos su trayectoria económica en su nombramiento, votamos en contra de su designación porque estábamos seguros que como hasta ese momento había sucedido, las decisiones en materia económica se tomarían en Palacio Nacional utilizando su artillería de “otros datos”.

La importancia del paquete económico, de sus indicadores económicos, para el país, radica en que a través de sus indicadores, éstos sirven de base para estimar el crecimiento esperado del país, que se traduciría en ingresos tributarios mediante los cuales se cubriría el presupuesto del país, el gasto e inversión pública, es decir, el gasto educativo, en salud, social, inversión, entre otros.

Al cuarto año de la actual administración ha existido un nulo crecimiento, la historia recordará la palabra fácil que pronosticaba un crecimiento del 4% y la bilis que provocó desde el inicio de este sexenio la caída de la inversión privada, aunada a la parálisis de la inversión pública, pero eso sí alaban el envío de remesas al país, recibieron un país con un crecimiento promedio del 2.15%, y aún antes de la pandemia, contra todo pronóstico, metieron al país en contracción económica, de la cual no ha podido salir, son las consecuencias por minar un pilar de la economía, que es la confianza y la certidumbre jurídica.

Por ello levantamos la voz para resaltar que los criterios presentados en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) esperado en un 3% para el año de 2023 e inflación del 3.2% por el Gobierno son optimistas y alejados de las proyecciones de los economistas y organizaciones como la OCDE que estima que el país crecerá en 2023 un 1.5%.

Y es preocupante porque los ingresos por los impuestos que pagamos los mexicanos como el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado estimados por el gobierno fueron realizados con una proyección de crecimiento de la economía del 3%, por lo que la primera conclusión que tenemos es que los ingresos proyectados para el año de 2023 están sobreestimados, es decir, inflados, en consecuencia, no se tendrían los ingresos esperados para pagar los gastos e inversiones públicas.

Lo anterior implicaría el riesgo de que el gobierno en el transcurso del año de 2023 empiece a recortar gastos en salud, educación porque lo que ha quedado claro, que dinero hay para las obras faraónicas del Presidente con sobrecostos que ya rebasan los 9 mil millones de dólares, pero no para vacunas, tratamientos para el cáncer, entre otros. Riesgo de que se inicien acciones de fiscalización agresivas para los contribuyentes con tal de no tener una caída en los ingresos, como ha sucedido en estos dos últimos años, toda vez que por medio del Servicio de Administración Tributaria se han emprendido campañas agresivas, auditorías, contra los contribuyentes, inclusive amenazas como la pronunciada en estos días por el Presidente en donde aconseja que se paguen impuestos o habrá cárcel, para no tener una caída en la captación de ingresos. El riesgo de estas campañas es que sangren a la economía y empiece el cierre de empresas por los excesos que también llegan a cometer las autoridades en las auditorías.

Por ello, debemos estar atentos al crecimiento del país y los indicadores económicos que se vayan generando para realizar los ajustes correspondientes, inclusive, en nuestras finanzas personales, si existe una contracción en la economía por una mala estimación, ésta nos afectará a todos.

No podemos depender de un incremento en las remesas de los migrantes, que más que orgullo, debiera darnos pena, porque representan a todos esos mexicanos que no encontraron fuentes de trabajo para el sustento familiar, sin embargo, en la fábrica de los otros datos, el incremento en las remesas son un logro para presumir por esta administración.

Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com