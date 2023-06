El río Bravo y el modelo matemático

Por si fueran poco la sequía, los bajos precios de los productos agrícolas, la eliminación de todos los apoyos para la actividad agropecuaria (incluyendo la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo), ahora se cierne sobre el campo chihuahuense y todos los demás ciudadanos de este bello estado una grave amenaza, me refiero a la apertura de las presas del río Conchos (La Boquilla, Francisco I. Madero y Luis L. León), para llevar agua al río Bravo, con el pretexto de abonar al Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y la supuesta repartición equitativa de las aguas de la cuenca del citado río, léase intentar llevarla a Tamaulipas, pero ahora con un “Modelo Matemático” emanado en un proceso ilegal del Consejo de Cuenca del Río Bravo CCRB, que desean la gente del Bajo Bravo proponer convertirlo en Reglamento, para la gestión hídrica de parte del Organismo de Cuenca del Río Bravo de Conagua.

En una sesión de la Comisión de Vigilancia COVI, del consejo, se votó el citado Modelo, aunque no fuera una de sus funciones establecidas en el Reglamento que lo rige, sin tener el quórum legal y con una votación forzada, con integrantes simulados en una plataforma de Zoom, con el voto de calidad del presidente del CCRB, ya descaradamente parcial en la discusión y defendiendo la posición del estado de Tamaulipas, de abrir las presas de Chihuahua,

La presidenta de la Asamblea General de Usuarios, AGU, Ofelia Garza, de Tamaulipas, también olvidó su papel y mintiendo declaró que en una sesión de la AGU se había decidido pedir al consejo se trasvasara agua de las presas de Chihuahua a Tamaulipas, lo cual es totalmente falso, desde que fue electa presidenta no ha convocado a una sola reunión y ese acuerdo nunca existió.

Los vocales de Chihuahua rechazamos el Modelo, porque la información con la que fue realizado es de 1950 al 2008, de ese tiempo a la fecha el cambio climático ha modificado radicalmente los patrones de lluvia; los escurrimientos de los afluentes del río Bravo y la cuenca directa del mismo río, han disminuido notablemente, hasta el punto de desaparecer algunos de ellos. Las ciudades ribereñas, de Tamaulipas la mayoría de ellas, consumen ilegalmente una gran cantidad de agua del cauce del río Bravo, las que tienen concesión, rebasan la cantidad permitida y algunas de ellas ni siquiera cuentan con el permiso necesario.

Además, el Modelo se centra en operar las presas de Chihuahua únicamente y no en toda la cuenca, los volúmenes que desean extraer con el pretexto del cumplimiento del tratado son muy altos, imposible técnicamente de efectuar y eliminarían la posibilidad de tener Planes de Riegos en la Región Centro-Sur y Noreste de Chihuahua. Miles de millones de pesos se perderían y habría pobreza, migración y desempleo, como cuando en 1995 no se abrió la presa “La Boquilla” por falta de agua. Los agricultores de Chihuahua sacrificaron un ciclo agrícola completo, el de invierno a partir de esa fecha, ahorrando 700 millones de metros cúbicos por año y han tecnificado los Distritos y Unidades de Riego, lo tamaulipecos no han sacrificado nada, tienen dos ciclos completos y muy baja eficiencia por falta de tecnificación.