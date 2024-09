El río más contaminado de México

Me tocaba hoy escribir del tema del agua a nivel estatal, pero la verdad es que no puedo, voy a interrumpir la secuencia porque conocí personas extraordinarias viviendo en condiciones que ningún ser humano debe soportar.





Conocí acerca del río Santiago, en Guadalajara, el segundo río más grande de México y el más contaminado, escuché el testimonio de mujeres y hombres que desde hace décadas tienen que sobrevivir en los alrededores del río particularmente en la comunidad de El Salto. La reunión fue en lo que para mí era un vivero de la comunidad lleno de flores y plantas de pronto se convirtió en un centro de lucha social desde donde hace décadas la comunidad vive en constante esfuerzo y sacrificio para tratar de frenar la contaminación ambiental y epidemiológica que proviene del río que alguna vez les dio comida y sustento.





El estado en que se encuentra el río es extremo, la peste la olíamos a distancia, el olor a sitio contaminado, sin vida y tóxico que es consecuencia directa de la irresponsabilidad ambiental que inició hace más de 100 años. Escuchar de viva voz los relatos de mujeres de cómo iniciaron los problemas ambientales primero con plagas de mosquitos que les impedían salir de sus casas a tomar el fresco hasta llegar al grado de contarnos que sus genes se encuentran contaminados debido a la exposición constante a tóxicos provenientes del río.





Nos comentan con mucho dolor e impotencia la cantidad de problemas de salud que sufre la comunidad, pero lo que más me dolió fue que en recientes estudios se arrojó que en cada ciclo escolar de preescolar se detectan dos niños con cáncer. La contaminación no es un juego y cómo se llegó a este nivel es una historia que se debe contar. En los alrededores del río se encuentran establecidas más de 400 empresas de todo tipo textiles , del agave ,porcinas, agroindustriales, de tecnología entre otras las cuales vierten sus desechos ya sea “tratados” o sin tratar a las orillas del río y con o sin permiso de la autoridad.





Como si estos desechos no fueran suficientes también se cuenta con un enorme basurero conocido como “Los Laureles” que vierte desechos y lixiviados. Dentro de las aguas se han encontrado grandes cantidades de sólidos disueltos, grasas y metales pesados como mercurio, zinc, plomo y acero. Como si ese caldo de toxinas no fuera suficiente también se encuentran presentes altos niveles de amoniaco , sulfuro y altas tasas de residuos fecales. Imaginemos tener que respirar y sentir esa contaminación todos los días a todas horas, la cascada de El Salto es la triste fotografía que enmarca todo ese sufrir ;una cascada llena de espumas y nubes de toxicidad que nos cimbra a todos nuestra con social y ambiental , bueno no a todos a los que siguen contaminando y la autoridad que lo permite parece que no.





La irresponsabilidad y el cinismo contaminó a tal grado que es imposible respirar en la zona y lamentablemente han muerto personas por la exposición a los altos grados de toxicidad . Al escuchar a la comunidad no podía dejar de intentar de fincar responsabilidades en mi cabeza ; es el gobierno , son las empresas o es la maldad humana la que ha permitido esta tragedia.





No podía creer que yo jamás había escuchado de este tema y que no sabía de la existencia de esta tragedia ambiental por eso escribo del tema porque es importante que en todos los rincones sepamos de la realidad del Río Santiago que sumemos esfuerzos para que esta tragedia pare y que no se vuelva a repetir en ningún otro río de México.









Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.