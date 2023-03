La cultura del deporte ha sido una que desde sus inicios ha cautivado a la humanidad en sus tan extensas y diferentes disciplinas, pareciera que nunca han tenido un rival como tal y mucho menos un depredador natural, sin embargo los tiempos han cambiado, ese depredador ha llegado y resulta ser el mismo que el de cualquier otra industria en estos momentos: Las redes sociales.





Actualmente vivimos en un mundo donde el privilegio de la atención se gana durante un solo segundo, y esa es precisamente la ventaja que llevan las redes sobre cualquier otra industria, pues en un minuto -scrolleando- en tiktok puedes encontrar una decena de cosas que te hagan sonreír, mientras que en un minuto durante algún partido (para un ojo inexperto) puede que no pase “nada”. Ciertamente los aficionados actuales no son el dilema, no es que se estén perdiendo aficionados, los que han llegado para este punto se quedarán para siempre, como debe ser. El problema es que se está batallando para generar aficionados nuevos.





¿Cómo afecta esto al deporte? La realidad es que lo hace desde muchos ángulos, tales como la reducción de practicantes desde la infancia (lo cual reduce la materia prima de futuros deportistas), la reducción de rating (lo cual reduce los ingresos comerciales y afecta la infraestructura), la reducción de asistencia a los estadios (lo cual ataca a la primer forma de utilidad conocida por cualquier deporte), e incluso en aquellos que se presentan a los estadios, existe un decrecimiento impresionante sobre la atención que se le pone al juego mismo, basta con ver la reciente famosa foto del récord de puntos de LeBron James para darse cuenta que la gran mayoría de los asistentes están más enfocados en grabar con su celular que presenciar el momento mismo. La era digital es el rival a vencer.





Ante esta problemática los deportes más poderosos del planeta han tomado ciertas medidas para reducir el tiempo pasivo y aumentar el tiempo activo de juego, lo cual, en teoría, debería solucionar una gran parte del dilema. El caso más reciente se dio apenas la semana pasada con la innovación de la MLB al poner tiempo límite para que el pitcher efectúe su lanzamiento, el béisbol siendo probablemente el más afectado por este fenómeno. Medida parecida a la tomada por la NBA hace poco al también usar cronómetro durante sus tiros libres. Y pasando al futbol, la medida que se quiso tomar fue mucho, mucho más drástica, pues el argumento principal de la polémica SuperLiga era precisamente ese, aumentar los partidos de calibre máximo para llamar la atención de las nuevas generaciones, quienes muestran un interés menor en su balón. Ni siquiera el mandamás de los deportes se ha salvado de las garras de este depredador.





Hemos llegado a este punto donde el deporte, el arte y la recreación en general pueden llegar a ser considerados como en peligro de extinción. El rival se ve imposible de vencer, es demasiado grande, es demasiado poderoso, es demasiado imponente, pero si algo nos ha enseñado precisamente el deporte en infinitas ocasiones, es a lograr lo que parece imposible justo cuando parece que todo está acabado, con el cronómetro en ceros, en la novena entrada o… en el minuto 90.





Mario Ramírez / @LaFutboliza