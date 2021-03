El ruido del silencio

Por Dhaniry Venezzia Montoya González

Un día abrí mis ojos y me encontraba en una inmensa obscuridad, no entienda lo que pasaba, apenas el día de ayer tenía toda una agenda de cosas rutinarias por hacer, asumía la realización de planes futuros, había ropa que quería estrenar en las próximas ocasiones, historias que nunca pude contar, mis perros esperaban que me levantara a la misma hora de siempre y llenara sus cazuelitas con comida, iba a ser un día pesado de eso estaba segura, pero abrí mis ojos y la pesadez era distinta caía sobre todo mi ser, me encontraba en un lugar inusual, obscuro y había un silencio sofocante que generaba un ruido agudo que lastimaba mis oídos, ese ruido que se escucha cuando todo está en silencio.

Mi cuerpo se llenaba de miedo y lograba escuchar pequeños ruidos que parecían susurros, apenas podía entenderlos, solo estaba el ruido de mis pensamientos en un silencio eterno, fue ahí donde comprendí todo, hoy soy yo la victima del silencio, que nunca tuvo la suficiente fuerza para gritar la violencia en la que estaba inmersa y de la cual hoy fui presa fácil, ya habían pequeños indicios pero yo los normalizaba y fue por ello mismo que nunca los tome en cuenta.

En mi casa era normal el rol de la mujer, por lo menos lo que yo pensaba o estaba acostumbrada, mi abuela, mis tías y mi madre eran aquellas sumisas que cocinaba, planchaban y se aguantaban los gritos, insultos y una que otra vez los golpes por parte de su pareja, como me podía dar cuenta hasta qué punto tenía que soportar yo, ahora lo sé.

Recuerdas esos susurros, son las voces de mujeres que históricamente han luchado en nuestra sociedad contra la violencia de género que el hombre ha perpetuado sobre ellas y que hoy en día se manifiestan marcando un nuevo paradigma social en beneficio de todas las mujeres víctimas de violencia que por muchos años permanecieron calladas hasta la tumba, porque para muchas el silencio duele, golpea, mata. Un grupo empoderado de mujeres ha salido a las calles, para exigir lo que muchas no reclamamos, en la actualidad las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio.

Este año de acuerdo con las cifras de enero a mayo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el confinamiento se registraron 375 presuntas víctimas de feminicidio y 1,233 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 1,608. Se han contabilizado 23,460 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se han atendido 108,778 llamadas de emergencia al número 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. (Forbes)

No te alarmes, siempre han existido delitos, violencia de género y desigualdad contra las mujeres, muchas guardamos silencio cuando estamos inmersas en el círculo de la violencia, pero hoy por hoy cada vez somos más las que decidimos hablar y denunciar lo que nos está pasando, por esto estas cifras irán aumentando y no significara retroceso, no te desanimes, porque si no la voz de mi ser que callaron jamás saldrá de donde hoy estoy, es por ti que la presencia de las que ya no estamos se hará notar, mujer fuerte y con un pensamiento derecho humanista, lucha por todas, lucha por mí, tal vez yo ya fui tu prima, hermana, novia, madre, conocida o compañera, pero hoy quiero que sepas que muchas nos alimentamos de fuerza al ver a nuestras compañeras osadas romper con el silencio y comenzar con la manifestación y exigencia de igualdad, tu lucha nos da la seguridad de poder hablar y hacer justicia.

dhaniry96@gmail.com